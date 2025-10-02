Italija vraća blagdan sv. Franje pola stoljeća nakon što je ukinut

Blagdan sv. Franje pada bit će 4. listopada, a obilježavat će se tek od sljedeće godine, 800 godina nakon njegove smrti 1226. godine. Premijerka Giorgia Meloni pozdravila je odluku, rekavši da sv. Franju vole svi Talijani.

"Taj će nacionalni blagdan biti prilika da proslavimo izvanrednog čovjeka i da se podsjetimo tko smo i što nas ujedinjuje", rekla je u izjavi.

Donji dom prošli je tjedan podržao prijedlog zakona s 247 glasova za i dva protiv, dobivši tako široku podršku diljem političkog spektra, a odbor Senata za ustavna pitanja dao je konačno odobrenje u srijedu ubrzanim postupkom. Blagdan je prvi put uveden 1958., ali je ukinut 1977. u sklopu mjera štednje.