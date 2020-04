Zbog čega se koronavirus u nekim državama više širi te zbog čega je u nekim državama veća smrtnost, pitanja su oko kojih se gotovo svaki dan pojavi neka teorija. Sociolozi posljednjih dana raspravljaju o još jednoj, a to je da broj zaraženih možda ovisi o tome koliko dugo djeca ostaju živjeti s roditeljima, piše New York Times

Primjer Francesca Mora, New York Times navodi kao pokazatelj teorije koja bi mogla objasniti zašto je epidemija koronavirusa bila toliko smrtonosna u Italiji i Španjolskoj. Naime, u te dvije države odrasla djeca još uvijek u velikom broju žive s roditeljima i veća je mogućnost da unesu virus u dom te na taj način zaraze svoje starije roditelje.

Franceso Moro ne može sa sigurnošću reći kako se njegov 65-godišnji otac zarazio koronavirusom, ali vjeruje da je to povezano s tim što su se i on i njegov brat razboljeli tjedan ranije. Iako su braća odrasli ljudi, žive s roditeljima u Bergamu, epicentru zaraze u Italiji.

No ova teorija predmet je žestokih rasprava, a i same Italija i Španjolska odbacuju pomisao da bi element kulturnog ponosa, a to je da nekoliko generacija iste obitelji živi pod jednim krovom, mogao biti smrtonosni rizik.

Prema podacima Eurostata, u deset godina nakon globalne financijske krize 2008. postotak Talijana između 25 i 29 godina koji žive s roditeljima porastao je na 67 posto s 61 posto, dok je u Španjolskoj porastao s 51 na 63 posto.