Istarski ugostitelji očajni: Dođe njih nekoliko, pa svi naruče jednu pizzu

Prema službenim podacima gostiju je ovog ljeta u Hrvatskoj tek neznatno manje, dok je potrošnja u odnosu na prošlu godinu značajno veća. No prema tvrdnjama ugostitelja, a riječ je o njih 10-ak smještenih u centru Umaga, dakle jedne od najatraktivnijih i najposjećenijih hrvatskih destinacija - promet im je pao i to značajno - od 25 do 30 posto

Vlasnik konobe 'Viktor', Viktor Gjini, tvrdi da mu se pad prometa i klijentele kreće oko 35 posto, što je, ističe - užas. +Potrošači su loši, uglavnom konzumiraju jeftiniju hranu, ćevape i pizze. Naručuju po jednu pizzu za dvije ili više osoba jer su to, uglavnom, obiteljski gosti iz nekadašnjih zemalja istočnog bloka. Brzo odlaze na spavanje pa se terase već prazne od 21.30 sati, dok drugih potrošača nema. Općenito nema gužve u gradu, onog poznatog talijanskog žamora u kolovozu, sve je umrtvljeno i ne znam gdje su ti brojni gosti o kojima nam pune glave. Možda su u svojim apartmanima, a možda u pečenjarama po trgovačkim centrima', kazao je Gjini za Glas Istre dodavši da je veliki dio lanjskih gostiju vjerojatno odletio u Grčku i Tursku jer su im cijene i usluga tamo prihvatljiviji.