Ispražnjena zgrada na Rebru za dodatnu karantenu za zaražene koronavirusom

Nakon što su među mjerama za smanjenje širenja koronavirusa i one o tzv. samoizolaciji, odnosno kućnoj karanteni, za one koji su se vratili iz ugroženih područja od Kine do Italije a još se nisu razboljeli, postavilo se pitanje tko će platiti 14-dnevno bolovanje.

Iz HZZO-a su odgovorili kako je odlučeno, s obzirom na to da je riječ o potencijalnoj nacionalnoj ugrozi, da taj trošak plaća osiguranje. Naime, prema zakonu prva 42 dana bolovanja inače plaća poslodavac, a u ovom slučaj trošak će snositi HZZO.

Naravno, zaposlenici koji svoj posao mogu raditi od kuće i tako se dogovore s poslodavcem ne trebaju otvarati bolovanje, kažu u HZZO-u.