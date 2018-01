Iskusan diplomat objašnjava zašto nikog u EU ne zanima naš spor sa Slovenijom i što je Juncker poručio Plenkoviću

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nakon sastanka sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom u ponedjeljak je poručio da je hrvatsko-slovenski granični spor problem koji nikoga u Europskoj uniji ne zanima, ali i da to nije samo bilateralni, nego i problem koji utječe na cijelu Uniju. Jesu li te dvije izjave u proturječnosti te koje su glavne poruke što ih je Juncker uputio Hrvatskoj, u razgovoru za tportal objasnio je iskusni diplomat Ivica Maštruko

'Europska komisija, iz ovoga je jasno, ne može praktički ništa učiniti, može samo upozoravati, kao što je Juncker to i naveo. I Juncker je potpuno u pravu kada kaže da to nikoga u EU ne zanima . Kao što ni Hrvatsku ne bi zanimao neki beznačajni spor oko neke uvale između, primjerice, dvije baltičke zemlje članice Unije', rekao je za tportal Ivica Maštruko .

'A što se tiče upozorenja predsjednika Europske komisije da spor Slovenije i Hrvatske djeluje na EU - i to je točno, ali u onoj mjeri koju je i sam Juncker naglasio. A to je da taj granični spor utječe na proces proširenja Unije. Poruka da je u tom kontekstu to problem cijelog EU-a odnosi se na Hrvatsku i na to da se prije nego što se Srbija, Crna Gora te Bosna i Hercegovina eventualno pridruže Uniji svi granični sporovi između tih država i Hrvatske trebaju riješiti. Jer Unija neće dozvoliti da se u nju unose neriješeni granični sporovi. To je Junckerovo upozorenje i tim državama i Hrvatskoj', objašnjava Maštruko.

Iskusni diplomat tvrdi da Junckerove izjave 'hrvatsko-slovenski spor nikoga u Uniji ne zanima' i 'to nije samo bilateralni spor, nego i problem koji utječe na cijeli EU' nisu proturječne.