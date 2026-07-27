u tirani

Grlić Radman pohvalio Albaniju na europskom putu: 'Nastavite, imat ćete našu punu potporu'

M.Či./Hina

27.07.2026 u 20:13

Goran Grlić Radman
Goran Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je tijekom posjeta Tirani čestitao Albaniji na „izvanrednom napretku” na europskom putu, naglasivši da će joj Hrvatska i dalje pomagati u tom procesu

Stigavši u posjet Albaniji, Grlić Radman se sastao s albanskim kolegom Feritom Hoxhom, a u utorak bi trebao razgovarati s premijerom Edijem Ramom i predsjednikom Bajramom Begajem.

Nakon susreta s Hoxhom hrvatski ministar je Albaniji čestitao na „izvanrednom napretku koji je postigla na svom europskom putu”.

„Privremeno zatvaranje poglavlja 25, 26 i 30 važan je trenutak koji potvrđuje vašu trajnu predanost postizanju strateškog cilja - članstvu u Europskoj uniji. Također cijenimo potpunu usklađenost Albanije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU”, rekao je Grlić Radman.

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Albanija je prije dva tjedna zatvorila prva tri poglavlja - znanost i istraživanje, obrazovanje i kultura te vanjski odnosi. 

Šef hrvatske diplomacije je ocijenio da se Albanija kreće „dobrim tempom” kojim nadmašuje ostale kandidatkinje, zahvaljujući vlastitim zaslugama i postignućima. 

„Potičem vas da nastavite, imat ćete našu punu potporu na tom putu. Hrvatska je i dalje spremna pružati pomoć Albaniji tijekom njenog pristupnog procesa - dijeljenjem našeg iskustva, jačanjem institucionalnih kapaciteta i pružanjem tehničke pomoći kad god joj to ustreba”, rekao je Grlić Radman.

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