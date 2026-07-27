Grlić Radman pohvalio Albaniju na europskom putu: 'Nastavite, imat ćete našu punu potporu'

Stigavši u posjet Albaniji, Grlić Radman se sastao s albanskim kolegom Feritom Hoxhom, a u utorak bi trebao razgovarati s premijerom Edijem Ramom i predsjednikom Bajramom Begajem.

Nakon susreta s Hoxhom hrvatski ministar je Albaniji čestitao na „izvanrednom napretku koji je postigla na svom europskom putu”.

„Privremeno zatvaranje poglavlja 25, 26 i 30 važan je trenutak koji potvrđuje vašu trajnu predanost postizanju strateškog cilja - članstvu u Europskoj uniji. Također cijenimo potpunu usklađenost Albanije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU”, rekao je Grlić Radman.