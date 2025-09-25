Napravila i incident: Carla Bruni najveća je podrška svom suprugu

Carla Bruni , bivši supermodel i kantautorica, supruga bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, u četvrtak je podržala svojeg muškarca nakon što je osuđen na pet godina zatvora zbog kaznene urote povezane s financiranjem njegove kampanje iz Libije.

Kazna je stroža nego što se očekivalo i prva u modernoj francuskoj političkoj povijesti. Sarkozy, na vlasti od 2007. do 2012., bit će prvi bivši francuski predsjednik koji će odslužiti zatvorsku kaznu čak i ako se žali, što je rekao da će učiniti.

'Ljubav je odgovor', napisala je Bruni na društvenoj platformi Instagramu, uz hashtag 'mržnja neće pobijediti'.

Bruni (57) stajala je uz Sarkozyja (70) dok je držao govor nakon presude, u kojemu je prosvjedujući protiv kazne rekao: 'Ako bezuvjetno žele da spavam u zatvoru, spavat ću u zatvoru, ali uzdignute glave'. Dok su hodali prema automobilu koji će ih odvesti u njihov ograđeni dom u luksuznom 16. pariškom okrugu, Bruni je zgrabila crveni pokrov s mikrofona novinara portala Mediapart i bacila ga na pod.

Istražni suci pokrenuli su istragu 2013. nakon što je Mediapart objavio ono što je nazvao porukom libijskih obavještajnih službi, od prosinca 2006., u kojoj se spominje navodni dogovor s tadašnjim vladarom te zemlje, Moamerom Gadafijem, o pomoći u financiranju Sarkozyjeve predsjedničke utrke.

Burna romansa

Inače, Sarkozy se oženio atraktivnom Bruni, svojom trećom suprugom, nakon burne romanse na početku svojeg predsjedničkog mandata 2008., samo nekoliko mjeseci nakon vrlo javnog prekida s drugom suprugom Cecilijom.

Sarkozy i Bruni imaju kćer, rođenu 2011. godine. Bruni, rođena u Italiji, dodala je Sarkozyjevu predsjedništvu glamur šoubiznisa i mode, prateći ga u državnom posjetu Britaniji, pozirajući u crvenoj haljini na krovu Elizejske palače i napisavši pjesmu 'Mon Raymond' o njemu, u kojoj ga naziva 'piratom s kravatom' koji nikad ne odustaje.

Premda joj je Sarkozy prvi suprug, Bruni se opisala kao 'krotiteljica muškaraca' i imala je niz afera s intelektualcima i rock zvijezdama, uključujući Micka Jaggera i Erica Claptona, a ima i sina iz prethodne veze.

Unatoč dugogodišnjim pravnim problemima, Sarkozy je ostao cijenjeni državnik i mentor političarima na francuskoj desnici, uključujući novog premijera Sebastiena Lecornua, koji je ubrzo nakon imenovanja ovog mjeseca zatražio Sarkozyjev savjet.