Irska hita na novi referendum, a ovaj put na tapetu je bogohuljenje

Tko su 'phubberi'? Hoće li Irci na referendum zbog promjene ustavnog zakona o bogohuljenju? U kojim zemljama više žena ima bankovne račune od muškaraca? Nakon sedam dana u fotelji novi španjolski ministar dao ostavku zbog utaje poreza. Zašto nakon uragana Marije u Portoriku ne mogu izbrojiti žrtve te se brojke kreću od 64 do 4645 mrtvih. O važnim i zanimljivim događajima proteklog tjedna čitajte u pregledu Davorke Grenac

Sastanak G7 pokazao se katastrofom. On je trebao dokazati kakvo-takvo zajedništvo među članicama unatoč uvođenju američkih carina na čelik i aluminij iz Kanade i EU-a i pritisku na Europu da kupuje skupi američki LNG umjesto jeftinijeg ruskog prirodnog plina, ali je tek potvrdio da je Amerika pod Trumpovim vodstvom bezobzirna saveznica, a Trump nepredvidljivi inatljivac, dokazujući to povlačenjem svojeg potpisa na zajedničkoj izjavi nakon što je već napustio sastanak, vrijeđajući usput domaćina Justina Trudeaua .

Neslavno prvo mjesto na toj listi zauzima Caracas. Ali što će stranci u zemlji u kojoj je zabilježeno 24.571 posto inflacije u zadnjih 12 mjeseci? Venezuelanska vlada je prošlog ponedjeljka obznanila da je dnevna inflacija 2,4 posto, a u svibnju je iznosila 110,1 posto u odnosu na travanj. Mjesečna plaća kirurga u svibnju je bila nešto manja od šest milijuna bolivara (375 kuna), a kilogram mesa stajao je dva milijuna (125 kuna). Da kupe kilogram kruha, Venezuelanci moraju istovariti ruksak bezvrijednih novčanica.

Od stravičnog uragana Maria, koji je gotovo izbrisao život u Portoriku, prošlo je devet mjeseci, ali nitko ne zna pravi broj žrtava. Procjene se kreću od vladinih 64 službeno poginulih do 4645 smrtno stradalih osoba, koliko ih broje stručnjaci s Harvarda. Centar za istraživačko novinarstvo (CPI) zabilježio ih je 319, CNN ih je po portorikanskim mrtvačnicama pronašao 499, a The New York Times je došao do brojke od 1052 osobe. Ali Portoriko nije izuzetak. Nakon potresa u Mexico Cityju 1985. broj žrtava se rastegao od 5000 do 45.000, a žrtve potresa na Haitiju 2010. varirale su od 46.000 do 316.000. 'Bogate zemlje broje manje da prikriju vlastite propuste, a siromašne više zbog međunarodne pomoći - svatko broji prema svojoj motivaciji', zaključuje John Mutter sa Sveučilišta Columbia.