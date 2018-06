Britanija istražuje gdje je završilo streljivo koje je BiH prodala Saudijskoj Arabiji

Odbor za kontrolu naoružanja parlamenta Velike Britanije otvorio je istragu čiji je cilj utvrditi pod kojim okolnostima je Saudijskoj Arabiji isporučeno 30 milijuna komada metaka proizvedenih u tvornicama u Bosni i Hercegovini, prenijela je u petak Balkanska istraživačka mreža (BIRN) sa sjedištem u Sarajevu

Ovaj portal specijaliziran za praćenje sudskih postupaka u slučajevima ratnih zločina te organiziranog kriminala i korupcije na svojim je mrežnim stranicama objavio kako je odbor britanskog parlamenta u srijedu od vlade u Londonu formalno zatražio dokumentaciju koja bi pojasnila okolnosti transakcije koju smatraju problematičnom jer sumnjaju kako je dio streljiva podrijetlom iz BiH na ovaj način završio u rukama terorističkih skupina poput Islamske države (IS),

Cijeli slučaj je otvoren kada su od vlasti Velike Britanije dvojica posrednika sa sjedištem u toj zemlji zatražila dopuštenja za posredovanje u provedbi bosanskohercegovačko-saudijskog dogovora o kupoprodaji streljiva.

Britanske su vlasti nakon višemjesečnog razmatranja odbile dati tražene suglasnosti no streljivo iz BiH je i bez britanskih posrednika našlo put do Saudijske Arabije i to u studenom 2015. i siječnju 2016. godine.

Britanske su pak vlasti procijenile, navodi BIRN, kako postoji “neprihvatljivi rizik” da će meci završiti u pogrešnim rukama jer su sumnjali da je njihov krajnji korisnik Saudijska Arabija kako je to predstavljeno u dokumentima.

Zastupnik opozicijske Laburističke stranke Lloyd Russell-Moyle je u srijedu kritizirao način na koji se vlada bavila ovim slučajem sugerirajući kako je ona svojim neodlučnim djelovanjem zapravo propustila priliku zaustaviti da streljivo "završi u rukama Islamske države (IS) i drugih skupina islamističke fronte”.

BIRN podsjeća kako je "poznato" da je Saudijska Arabija ranije preusmjeravala streljivo i oružje iz balkanskih zemalja svojim saveznicima u Siriji i Jemenu te je dovođena u vezu s dostavljanjem oružja islamističkim skupinama.

Ministar za investicije u Odjelu za međunarodnu trgovinu Graham Stewart koji je odgovoran za izdavanje izvoznih dozvola, kazao je kako su dozvole odbijene na temelju “promjera streljiva, veličine, vjerojatnog načina uporabe i niza drugih kriterija”.

Polovina pošiljke iz BiH se sastojala od metaka za strojnicu AK-47, oružje koje saudijske sigurnosne snage ne koriste često no uobičajeno je na ratištima Sirije i Jemena.

Stewart je priznao da njegov odjel nije kontaktirao BiH, ali je inzistirao da se Velika Britanija sada neće ispričavati jer je provela sve što je potrebno prije donošenja odluka.

Russell-Moyle je kritizirao britansku vladu optuživši je kao suodgovornu za to što streljivo završava kod islamista u Siriji.