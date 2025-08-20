Američka šefica obavještajaca oduzela ovlaštenja 37 obavještajnih stručnjaka

Gabbard je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je taj potez poduzet na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa. Više je puta tvrdila da je američka obavještajna zajednica politizirana, a prošli mjesec američko Ministarstvo pravosuđa najavilo je osnivanje radne skupine za istragu njezinih tvrdnji.

Trump je odgovorio na nedavne komentare Gabbardove u kojima je zaprijetila da će prijaviti dužnosnike administracije bivšeg demokratskog predsjednika Baracka Obame Ministarstvu pravosuđa radi kaznenog progona zbog obavještajne procjene ruskog miješanja u američke izbore.

Obama: Smiješne optužbe

Republikanac Trump optužio je Obamu, bez pružanja dokaza, da predvodi pokušaj lažnog povezivanja s Rusijom i potkopavanja njegove predsjedničke kampanje 2016. Obamin glasnogovornik odbacio je Trumpove tvrdnje rekavši: "Ove neobične optužbe su smiješne i slab pokušaj odvraćanja pažnje."

Gabbard tvrdi da je 2016. postojala "izdajnička zavjera" visokih Obaminih dužnosnika s ciljem potkopavanja Trumpa, tvrdnje koje su demokrati nazvali lažnima i politički motiviranima. Trump je pobijedio na izborima 2016.