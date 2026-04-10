Iranska delegacija stigla u Pakistan: Sutra počinju razgovori s Amerikancima

Pregovori, u kojima posreduje Pakistan , trebali bi početi u subotu te su usmjereni prema postizanju trajnog rješenja šestotjednog sukoba. Američko izaslanstvo predvodit će potpredsjednik JD Vance .

Izaslanstvo predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf , a ono još uključuje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, tajnika vijeća obrane Alija Akbara Ahmadijana te guvernera središnje banke Abdolnasera Hematija.

Iran je ranije uvjetovao svoje sudjelovanje na pregovorima okončanjem izraelskih napada na militante Hezbolaha u Libanonu.

Galibaf je također pozvao na odmrzavanje iranske imovine uoči pregovora. Nije za sada jasno je li ovim zahtjevima udovoljeno ili je li Washington dao ikakva jamstva.