MIROVNI PREGOVORI

Iranska delegacija stigla u Pakistan: Sutra počinju razgovori s Amerikancima

I.K./Hina

10.04.2026 u 23:12

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB
Iransko izaslanstvo stiglo je u Islamabad na pregovore sa SAD-om usmjerene prema postizanju trajnog mirovnog sporazuma na temelju ostvarenoga krhkog primirja koje je trenutačno na snazi, izvijestila je kasno u petak iranska novinska agencija Fars.

Izaslanstvo predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, a ono još uključuje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, tajnika vijeća obrane Alija Akbara Ahmadijana te guvernera središnje banke Abdolnasera Hematija.

Pregovori, u kojima posreduje Pakistan, trebali bi početi u subotu te su usmjereni prema postizanju trajnog rješenja šestotjednog sukoba. Američko izaslanstvo predvodit će potpredsjednik JD Vance.

Iran je ranije uvjetovao svoje sudjelovanje na pregovorima okončanjem izraelskih napada na militante Hezbolaha u Libanonu.

Galibaf je također pozvao na odmrzavanje iranske imovine uoči pregovora. Nije za sada jasno je li ovim zahtjevima udovoljeno ili je li Washington dao ikakva jamstva.

eksplozivne optužbe

eksplozivne optužbe

nove analize

nove analize

višesatna čekanja

višesatna čekanja

