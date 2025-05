Iran stvara nuklearni pakt s bliskim protivnicima? Prvi sastanak je već održan

Prema najnovijoj zamisli, države članie tog nuklearnog konzorcija imale bi određene udjele u njemu, ali bi koristile iransku tehnologiju na iranskom teritoriju, moguće čak i u novom postrojenju izgrađenom zajedničkim sredstvima . Uz to, mogle bi slati svoje znanstvenike i tehničare u Iran, čime bi se povećala transparentnost programa kojeg nadzire jedino Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i to uz ograničenja.

Ideja o nuklearnoj suradnji nije nova. O tome su već 2007. godine raspravljali bivši iranski nuklearni pregovarač Sajed Hossein Musavijan i fizičar s Princetona, Frank von Hippel . Otada više nije bilo govora o zajedničkoj suradnji Irana i neke druge države po pitanju obogaćivanja urana sve do listopada 2023. kad se pojavila u jednom znanstvenom biltenu.

Doduše, nije poznato je li iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predstavio taj prijedlog američkoj strani tijekom pregovora ove nedjelje. No, iranski mediji o tome uvelike pišu, s obzirom na to da je šef tamošnje diplomacije već posjetio Dubai i sastao se s kolegom iz UAE. Emiraćani imaju nuklearnu elektranu koju su izgradili u suradnji s Južnom Korejom, ali nemaju program obogaćivanja urana.

Postoje i drugi načini...

Ranije je američki pregovarač Steve Witkoff dao nagovijestiti da bi Iran mogao zadržati pravo na ograničeno obogaćivanje urana, no zasad SAD traži potpunu zabranu. Naime, raniji sporazum je dozvoljavao Iranu obogaćivanje urana do 3,67 posto, što je dovoljno za upotrebu u energetskom sustavu, no Iran je obogatio uran na više od 60 posto, dok je za nuklearno naoružanje potrebno više od 90 posto.

Zabilježene su i aktivnosti iranske i američke vojske u Hormuškom tjesnacu, a znakovita je i oštra reakcija Teherana na izjavu Stevea Witkoffa, koji je upozorio da 'ako ne dođe do dogovora, postoje i drugi načini da se riješi iranski nuklearni program'.