u 88. godini

Preminuo bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Jalšovec

I.V./Hina

16.11.2025 u 16:50

Bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog sabora i istaknuti član HSLS-a Baltazar Jalšovec umro je u nedjelju u 88. godini života

Bio je iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, a kao član HSLS-a biran je u Hrvatski sabor, gdje se zalagao za stvaranje boljih uvjeta hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima. Ujedno se zalagao za promicanje demokratskih vrijednosti i zakonodavnih inicijativa koje su utjecale na razvoj zemlje. U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Dvije godine kasnije bio je jeda od osnivača nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom. Otkako je umirovljen, nije se pojavljivao na političkim skupovima i nije javno djelovao.

Baltazar Bolta Jalšovec rođen je 3. siječnja 1947. godine. Završio je Industrijsko-građevinsku školu, ali se uglavnom bavio poljoprivredom.

Jalšovec je bio čovjek i političar „od zanata“, narodni tribun, nepokolebljiv u svojim stavovima, uvijek je isticao odakle dolazi, govorio zavičajnim dijalektom i pronosio glas „običnog“ čovjeka. Jedan je od najdugovječnijih političara, a svojom mudrošću i iskustvom rado je dijelio savjete mlađim generacijama i onda kada je početkom 2000-ih napustio politiku. U ime svih stanovnika Međimurja, obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavam iskrenu sućut", izjavio je za Hinu župan Međimurske županije Matija Posavec.

