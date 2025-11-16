Preminuo bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Jalšovec

Bio je iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, a kao član HSLS-a biran je u Hrvatski sabor, gdje se zalagao za stvaranje boljih uvjeta hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima. Ujedno se zalagao za promicanje demokratskih vrijednosti i zakonodavnih inicijativa koje su utjecale na razvoj zemlje. U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Dvije godine kasnije bio je jeda od osnivača nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom. Otkako je umirovljen, nije se pojavljivao na političkim skupovima i nije javno djelovao.