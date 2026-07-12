Iran poslao jasnu poruku: 'Prolaz kroz Hormuz neće biti dopušten do daljnjega'

Tasnim navodi da sadašnji promet iznosi tek oko 10 posto prosječnog broja brodova koji su kroz Hormuški tjesnac prolazili tijekom siječnja i veljače.

Prema tim podacima, u posljednja 24 sata kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca prošlo je samo 11 komercijalnih brodova – osam naftnih tankera i tri teretna broda. To je znatno manje u odnosu na 25. lipnja, kada je kroz tjesnac prošlo 57 plovila nakon privremene normalizacije prometa.

Istodobno je iranska mornarica objavila da je ispalila upozoravajuće hice na jedno plovilo koje je, kako tvrdi, ušlo u 'neovlaštenu rutu' i prekršilo pomorske propise.

Iranske vlasti poručuju da prolaz kroz Hormuški tjesnac neće biti dopušten sve dok, kako navode, ne prestane američko miješanje u regiju.

Brigadni general Mohammad Akraminia, glasnogovornik iranske vojske, rekao je da su SAD prekršile svoje obveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada pokušavajući nametnuti neovlaštenu navigacijsku rutu južno od Hormuškog tjesnaca.



Prema Akraminiji, memorandum Iranu dodjeljuje odgovornost za upravljanje svim pomorskim prometom i tranzitom kroz Hormuški tjesnac.

Ebrahim Rezaei, član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Iranske islamske konzultativne skupštine (Parlamenta), potvrdio je da će Iran nastaviti održavati, ono što je opisao kao, svoju kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.



U objavi na platformi X napisao je kako je Iran 'čvrsto uspostavio kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i održavat će je i silom.'



Podsjetimo, Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora kroz koji prolazi značajan dio globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina. Svako ozbiljnije ograničenje prometa kroz taj pomorski pravac može imati značajan utjecaj na svjetska energetska tržišta i cijene nafte.