Europa traži izlaz iz krize: Brodovi bi mogli plaćati prolazak kroz Hormuški tjesnac

Oman je već pripremio prijedlog koji se temelji upravo na modelu Malajskog tjesnaca te je ponudio da njegovi pravni stručnjaci doputuju u Teheran kako bi ga predstavili iranskim vlastima. Iranska državna agencija IRNA objavila je da ministar vanjskih poslova Abas Aragči u subotu putuje u Oman na razgovore upravo o budućem upravljanju Hormuškim tjesnacem i sigurnosti plovidbe. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da vjeruje kako bi Iran i Oman već ovog vikenda mogli postići dogovor o tom pitanju.

Britanski zamjenik premijera David Lammy upozorio je da bi obvezna naplata prolaska kroz Hormuški tjesnac bila neprihvatljiva, no dio britanske vlade smatra da su dobrovoljne naknade za određene usluge moguće, kao što već postoji u Malajskom tjesnacu i Engleskom kanalu.

Prema diplomatskim izvorima, europske zemlje proučavaju model prema kojem bi brodovi mogli plaćati dobrovoljne naknade za navigacijske usluge, ali samo ako takav sustav bude u skladu s međunarodnim pomorskim pravom i uz potporu Međunarodne pomorske organizacije (IMO), piše The Guardian.

Trump ponovno prijeti Iranu

Dok traju diplomatski pokušaji, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku. Na društvenim mrežama napisao je da je sporazum o primirju s Iranom "gotov", ali da će se pregovori ipak nastaviti.

Nekoliko sati kasnije uputio je novu prijetnju Teheranu.

'Tisuću projektila spremno je i usmjereno prema Islamskoj Republici Iran', napisao je Trump.

Dodao je da bi američka vojska u slučaju pokušaja atentata na njega "potpuno uništila sva područja Irana".

Trumpove izjave uslijedile su nakon pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija, tijekom kojeg su se čuli pozivi na ubojstvo američkog predsjednika. Njegov nasljednik Modžtaba Hamenei u prvoj javnoj poruci obećao je osvetu za smrt oca.

'Osveta je volja našeg naroda i sigurno će biti izvršena', poručio je.

Iran i dalje inzistira na kontroli tjesnaca

Oman, koji kontrolira najveći dio plovnog puta kroz Hormuški tjesnac, protivi se obveznim naknadama za prolazak. Sličan stav zauzima i Katar.

'Davanje Iranu suvereniteta nad tjesnacem protivno međunarodnom pomorskom pravu značilo bi da svi postajemo taoci bilo koje radikalne skupine koja odluči preuzeti kontrolu', rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari.

Diplomati upozoravaju da unutar iranskog vodstva postoje podjele. Dio Revolucionarne garde smatra da nakon američkih napada Iran više nije obvezan poštovati međunarodno pomorsko pravo, dok drugi zagovaraju suradnju i dogovor.

Na sastanku Međunarodne pomorske organizacije u Londonu zaljevske i europske države pokušale su progurati rezoluciju kojom bi se osudili iranski napadi na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Rezoluciju, međutim, nisu podržale Rusija i Kina, ocijenivši da zanemaruje uzroke sadašnje krize.

Diplomati smatraju da će upravo budući režim plovidbe kroz Hormuški tjesnac biti jedno od ključnih pitanja u nastavku pregovora između Washingtona i Teherana.