Američke i iranske snage razmijenile teške napade

Niz napada između SAD-a i Irana u zadnjih nekoliko dana naveo je predsjednika Donalda Trumpa da proglasi kraj primirja namijenjenog zaustavljanju borbi koje su SAD i Izrael započeli 28. veljače, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak pregovora.

Eskalacija je uslijedila nakon nekoliko napada na komercijalne brodove u tom području. Iran je rekao da je zatvorio tjesnac nakon što je ispalio upozoravajući hitac koji je pogodio brod koji je plovio neodobrenom rutom, a u nedjelju je rekao da je onesposobio drugi brod.

Tjesnac će ostati zatvoren do "kraja američkog upletanja u ovu regiju", izjavila je Iranska revolucionarna garda.

Međutim, američko Središnje zapovjedništvo izjavilo je da komercijalni brodovi i dalje prolaze tim plovnim putem kojim se prije rata prevozila petina svjetskih pošiljki nafte i LNG-a.

Iran ubrzava tempo i širi popis ciljeva

Središnje zapovjedništvo izjavilo je da su američke snage u subotu pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva, od više od 300 tijekom tri noći napada "kako bi se smanjila sposobnost Irana da napada civilne pomorce i komercijalne brodove koji slobodno prolaze kroz tjesnac".

Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u brojnim lučkim gradovima.

Kao odgovor, Revolucionarna garda je priopćila da je uništila zapovjedni i kontrolni centar i hangare za dronove u Jordanu, američkom savezniku, ciljala američki radar u Kuvajtu, napala američke platforme za podršku i punjenje gorivom nosača zrakoplova u Omanu te uništila centar za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt u Kataru.

Katarska vlada izjavila je da su tri osobe, uključujući dijete, ozlijeđene gelerima u napadu.

Ujedinjeni Arapski Emirati ponovno su napadnuti iranskim projektilima i dronovima, priopćilo je ministarstvo obrane, dodajući da se dolazna vatra odbija.

Tri rakete s iranskog teritorija pale su u Jordan rano u nedjelju, uzrokujući manju materijalnu štetu i bez žrtava, izvijestila je jordanska državna novinska agencija.

Mjesta u omanskoj regiji Musandamu ciljana su dronovima u nedjelju, izvijestila je državna novinska agencija, ne navodeći je li bilo žrtava.

Jedan indijski državljanin nestao je nakon napada na komercijalni brod GFS Galaxy kod obale Omana ranije u nedjelju, priopćilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova.

„Od 11 indijskih državljana na brodu, 10 je do sada spašeno, dok se jedan indijski državljanin navodno vodi kao nestao“, priopćilo je ministarstvo, osuđujući napad.

Posljednjih tjedana Iran je napadao Kuvajt i Bahrein, izbjegavajući Katar od početka travnja, a UAE od početka svibnja.

Nedjeljni napad na Katar bio je usmjeren na državu čiji su posrednički napori bili ključni za pokušaje posredovanja u primirju između SAD-a i Irana - a Doha je prethodno rekla da neće djelovati kao posrednik sve dok je napadnuta.

„Održite riječ ili platite cijenu“, poručuje Iran

Najnovije rasplamsavanje sukoba dodatno dovodi u pitanje budućnost privremenog američko-iranskog sporazuma potpisanog prošlog mjeseca s ciljem okončanja rata.

U nedjelju je glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf objavio na ‌X-u: "Doba jednostranih sporazuma je ZAVRŠENO. Rekli smo vam: održite riječ ili platite cijenu. Stvarnost kuca na vrata."

SAD su u utorak opozvale dozvolu za prodaju iranske sirove nafte nakon što su katarski i saudijski komercijalni tankeri napadnuti ranije tijekom tjedna, što je izazvalo niz uzvratnih američkih i iranskih napada.

Iako Iran nije preuzeo odgovornost za ranije napade na brodove, analitičari kažu da Teheran koristi takve akcije kako bi stekao prednost u pregovorima.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči razgovarao je telefonom o regionalnim događajima s pakistanskim ministrom vanjskih poslova Išakom Darom, čija je zemlja bila ključni posrednik u nastojanju da se riješi sukob između SAD-a i Irana, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Najnoviji val sukoba uslijedio je nakon razgovora u subotu između Arakčija i omanskog ministra vanjskih poslova Badra Albusaidija u Omanu.

Cilj razgovora bio je koordinacija aranžmana za plovidbu i tranzit u Hormuškom tjesnacu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei.

Omanska državna novinska agencija izvijestila je u subotu da će se pregovori nastaviti „na tehničkoj i političkoj razini“.