Ipak se neće kažnjavati nastavnici: Odgovornost će i dalje biti na ravnateljima

"S obzirom na to da je jedna odredba toga članka izazvala toliko bure, i očito se počela politizirati, mi ćemo taj stavak članka maknuti iz prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama", rekao je ministar novinarima prije sjednice predsjedništva HDZ-a, napomenuvši da će se u petak sastati s čelnicima sindikata.

Stavak o novčanim kaznama, dodao je, odnosio se na one koji se ne pridržavaju postojećih pravilnika. "Namjera ovog članka bila je poštivanje postojećih propisa, odnosno pravilnika kojih ima nekoliko. No, upravo zbog osjetljivog razdoblja gdje se počinje to politizirati, mi ćemo taj stavak članka maknuti", istaknuo je Fuchs.

Objasnio je da takve odredbe postoje i u drugim zakonima za one koji se ne pridržavaju propisa te da je postojalo "mišljenje da bi to vjerojatno dovelo do veće odgovornosti".

"Međutim, ako je to takav veliki problem, najjednostavnije je to maknuti i da ostane ovako kako je bilo. Odgovornost će se, u prvom redu, kao i do sada odnositi na ravnatelje škola i na same ustanove. Nije bila namjera, ići od škole do škole i provjeravati i kažnjavati. Ne, to je jednostavno bila jedna od odredbi koja je trebala ići prema unaprjeđenju odgovornosti za primjenu postojećih pravilnika", rekao je Fuchs.