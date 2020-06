Industrijska konoplja kao posao iz snova: Počeo je s majkom, danas zapošljava sezonce

Prije pet godina Marko Cerjan odlučio je uzgajati potpuno drukčiju poljoprivrednu kulturu - industrijsku konoplju. Od početnih osam hektara danas zajedno s kooperantima sadi 180 hektara. Iako godina nije dobro počela, potražnja za proizvodima i više je nego dobra

- Na početku smo krenuli samo majka i ja u posao i još jedan radnik. Danas nas je četvero stalno zaposleno uz deset do dvadeset sezonaca. Tu su i kooperanti, njih 10-ak po cijeloj Hrvatskoj, kaže Marko za HRT.

Tlo i klima u ovom dijelu zemlje idealni su za uzgoj ove kulture. A od konoplje se u Biljevcu proizvode ulja i čajevi. Kupci do njih dolaze i putem interneta. Otvaranjem "web trgovine" zaokružili su posao, od proizvodnje do kupca. No, prioritet im je i dalje izvoz u zemlje Europske unije i SAD.