posjet europskih čelnika

Indija slavi Dan republike: Pokazuju vojnu moć ali i dogovaraju važan sporazum s EU

I.K./Hina

26.01.2026 u 16:45

Indija, Dan Republike
Indija, Dan Republike Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI
Indija je u ponedjeljak proslavila Dan Republike demonstracijom vojne snage i kulturne raznolikosti zemlje, a ove su godine svečanosti prisustvovali i čelnici EU-a dok se s tom državom dogovara sporazum o slobodnoj trgovini.

Godišnjoj paradi za Dan Republike u New Delhiju svjedočili su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa kao glavni strani gosti. Pozivnica im je uručena kao znak sve većeg značaja Europske unije za Indiju.

Indijski premijer Narendra Modi napisao je na X-u da prisutnost dvoje visokih dužnosnika EU-a "naglašava rastuću snagu partnerstva Indije i Europske unije i našu predanost zajedničkim vrijednostima". Von der Leyen i Costa također će predstavljati EU na planiranom bilateralnom samitu u indijskoj prijestolnici u utorak.

Na tom sastanku mogao bi se objaviti završetak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i te najmnogoljudnije zemlje svijeta.

Indija pokazala tenkove i raketne sustave

Deseci tisuća ljudi postrojili su se duž Kartavya Patha u New Delhiju, gdje se parada održala pod jakim osiguranjem u čast obljetnice stupanja na snagu indijskog ustava 26. siječnja 1950. godine.

Izloženi su tenkovi i raketni sustavi, uključujući protutenkovske rakete i krstareću raketu razvijenu suradnjom rusko-indijskih tvrtki. Pripadnici pješačkih pukovnija i jahači deva i konja paradirali su ispred, a helikopteri i borbeni zrakoplovi iznad gledatelja.

U povorci su sudjelovale i pokretne kočije iz brojnih indijskih saveznih država kako bi skrenule pozornost na svoje kulturne karakteristike, tehnička i ekonomska dostignuća ili doprinos neovisnosti Indije.

tportal
