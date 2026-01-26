Indija slavi Dan republike: Pokazuju vojnu moć ali i dogovaraju važan sporazum s EU

Indija je u ponedjeljak proslavila Dan Republike demonstracijom vojne snage i kulturne raznolikosti zemlje, a ove su godine svečanosti prisustvovali i čelnici EU-a dok se s tom državom dogovara sporazum o slobodnoj trgovini.

Godišnjoj paradi za Dan Republike u New Delhiju svjedočili su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa kao glavni strani gosti. Pozivnica im je uručena kao znak sve većeg značaja Europske unije za Indiju.

Indijski premijer Narendra Modi napisao je na X-u da prisutnost dvoje visokih dužnosnika EU-a "naglašava rastuću snagu partnerstva Indije i Europske unije i našu predanost zajedničkim vrijednostima". Von der Leyen i Costa također će predstavljati EU na planiranom bilateralnom samitu u indijskoj prijestolnici u utorak. Na tom sastanku mogao bi se objaviti završetak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i te najmnogoljudnije zemlje svijeta.