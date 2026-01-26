Trump šalje čovjeka od povjerenja u Minnesotu: 'Podnosit će izvješća izravno meni'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da šalje svojeg povjerenika za granice Toma Homana u Minnesotu, nakon prosvjeda zbog toga što su imigracijski agenti tijekom vikenda ubili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi

"Tom je čvrst, ali pravedan i podnosit će izvješća izravno meni", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odvojeno je na mreži X navela da će Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju (ICE) u toj saveznoj državi.

Trump je u nedjelju za Wall Street Journal rekao da njegova administracija preispituje posljednju pucnjavu te je signalizirao spremnost da s vremenom povuče službenike imigracijskih snaga s područja Minneapolisa. "U jednom ćemo trenutku otići. Obavili smo, obavili su fenomenalan posao", rekao je Trump, ne navodeći detaljan vremenski okvir. Ubili ga zbog mobitela u ruci Američki imigracijski agenti u subotu su ubili tridesetsedmogodišnjeg Alexa Prettija.