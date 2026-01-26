slobodna trgovina

Indija i EU završili pregovore: Pao je povijesni dogovor

I.K./Hina

26.01.2026 u 18:19

Narendri Modi u društvu Von der Leyen i Coste na proslavi indijskog Dana republike
Narendri Modi u društvu Von der Leyen i Coste na proslavi indijskog Dana republike Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI
Bionic
Reading

Indija i Europska unija su završile pregovore o dugoočekivanom trgovinskom sporazumu koji će biti najavljen u utorak, rekao je u ponedjeljak ministar trgovine te azijske zemlje, a obje strane pozdravljaju sporazum kao povijesni dok se suočavaju s pogoršanim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Sporazum otvara put za slobodnu razmjenu robe između bloka od 27 europskih zemalja i Indije, koji zajedno čine četvrtinu ukupnog svjetskog BDP-a i tržište od dvije milijarde potrošača.

"Bit će to uravnotežen, prema budućnosti usmjeren sporazum za bolju ekonomsku integraciju s EU-om. Sporazum će ubrzati trgovinu i ulaganja između obje strane", kazao je indijski ministar trgovine Rajesh Agrawal.

Ukupna trgovina dviju strana je u fiskalnoj godini do ožujka 2025. iznosila 136,5 milijardi američkih dolara.

vezane vijesti

Niz trgovinskih sporazuma

Sporazum će se službeno potpisati nakon pravne provjere za koju se očekuje da će trajati između pet i šest mjeseci, kazao je dužnosnik indijske vlade upućen u to pitanje.

"Očekujemo da će se dogovor implementirati unutar godinu dana", dodao je dužnosnik.

Do sporazuma je došlo nekoliko dana nakon što je EU potpisao ključni pakt s južnoameričkim blokom Mercosurom i nakon prošlogodišnjih sporazuma s Indonezijom, Meksikom i Švicarskom.

U istom razdoblju, New Delhi je finalizirao sporazume s Velikom Britanijom, Novim Zelandom i Omanom.

Indija, Dan Republike
Indija, Dan Republike Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI

Velik broj dogovora naglašava napore zemalja da se zaštite od Sjedinjenih Država dok želja njihovog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland i njegove prijetnje carinama protiv nekih europskih zemalja dovode u kušnju dugotrajna savezništva na zapadu.

Nakon gotovo dva desetljeća pregovora s prekidima, sporazumom će Indija otvoriti svoje ogromno tržište, treće na svijetu, slobodnoj trgovini s Europskom unijom, svojim najvećim trgovinskim partnerom.

Ursula von der Leyen u Indiji
Ursula von der Leyen u Indiji Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI

Ubrzani pregovori dogovoreni prošle godine

Indija i EU su počeli zagovarati finalizaciju dogovora nakon što su indijski premijer Narendra Modi i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pristali na ubrzavanje pregovora prošle godine.

Pregovori, ponovo pokrenuti 2022. nakon devetogodišnje stanke, doživjeli su polet nakon što je Trump uveo carine protiv nekoliko svojih trgovinskih partnera, uključujući 50-postotne carine za uvoz robe iz Indije.

Indijsko-američki trgovinski sporazum je propao prošle godine nakon neuspjeha u komunikaciji dviju vlada.

Modi i Ursula
Modi i Ursula Izvor: EPA / Autor: HARISH TYAGI

Ključni prijepori oko automobila i čelika

Europska unija i Indija su pregovarali do posljednjeg trenutka o automobilima i trgovini čelikom, što su bile ključne prijeporne točke.

EU je tražio od Indije da uvelike smanji carinu na uvoz njegovih automobila koje u nekim slučajevima prelaze 100 posto, a Indija, velik proizvođač čelika, tražila je od EU-a da smanji ograničenja na njen izvoz čelika.

Reuters je u nedjelju objavio da Indija u sklopu sporazuma namjerava smanjiti carine na automobile uvezene iz EU-a na 40 posto.

U pregovore nisu bili uključeni pojedini poljoprivredni proizvodi jer New Delhi želi zaštiti milijune svojih poljoprivrednika koji ih uzgajaju za svoje potrebe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
investicijska banka

investicijska banka

Evo koliku će Marko Primorac imati plaću na novom radnom mjestu
nova pozicija

nova pozicija

Ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade
novo usklađivanje

novo usklađivanje

HZMO odlučio: Evo na koliko se povećava iznos nacionalne naknade i kad kreće prva isplata

najpopularnije

Još vijesti