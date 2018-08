Imate zajednički vodomjer, a susjed tušira pse? Pitali smo Vodoopskrbu treba li to prijaviti

Potrošnja vode u ljetnim mjesecima raste svuda, pa tako i u Zagrebu. Velike vrućine tjeraju ljude na češća tuširanja, osvježavanja sebe i kućnih ljubimaca. I sve je dobro dok ne dođe račun za vodu. Posebno u zgradama gdje je vodomjer zajednički, pa bili na godišnjem ili ne, vodu trebate platiti i za sebe i za susjeda s prvog kata koji ima dva velika psa i cijelo ljeto je proveo na vrućini gradskog asfalta

'Došao je račun za vodu duplo veći nego inače. Osim što u zgradi ima neprijavljenih podstanara, puno ljudi ima pse koje kupaju i tuširaju cijelo ljeto u kadama i s tim se hvale. A mi ostali im moramo plaćati vodu. To je nedopustivo', kazao nam je čitatelj poželjevši ostati anoniman.

A upravo to dogodilo se jednom našem čitatelju (podaci poznati redakciji), koji nam se požalio kako je dobio visok račun za vodu, a cijeli srpanj je proveo u Dalmaciji, dok je njegov susjed s psima ljeto proveo u Zagrebu.

U odgovoru navode da je prema Zakonu o vodama propisana obveza isporučitelja vodnih usluga da donese Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga (OTU), koji akt između ostaloga mora sadržavati i odredbe o uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga.

'U tom smislu, OTU propisuje da se isporučena voda za svaki stan u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. siječnja 2000. godine obračunava na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine korisnike usluge prema broju prijavljenih osoba kod svakoga korisnika usluge.', odgovorili su iz ViO-a i dodali da je iz 93. Članka OTU-a razvidno i nesporno da se formulacija 'broj članova' pojedinog kućanstva odnosi na 'broj osoba' koje su prijavljene u pojedinom kućanstvu svakog pojedinog korisnika vodnih usluga u zgradi.

Vlasnici pasa, ističu u ViO-u ne trebaju prijaviti pse kao članove kućanstva i to stoga što u važećim propisima i aktima koji uređuju pitanja načina obračuna i naplate cijene vodnih usluga nije propisana takva obveza korisnika.

Međutim, dodaju da se broj osoba kod pojedinoga korisnika usluge utvrđuje na temelju pisane izjave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika koji su za to ovlašteni sukladno važećim zakonskim propisima i da oni kao javni isporučitelj uvažavaju pisane izjave ovlaštenih predstavnika suvlasnika ne ulazeći u to da li pod tim dojavljenim brojem članova ovlašteni predstavnici suvlasnika uvrštavaju kućne ljubimce u pojedinim kućanstvima ili to ne čine.