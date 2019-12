'Imamo povećan broj tumora, a vi ste se ovdje ukravatili umjesto da kao Austrija zabranite glifosat!'

Žestokim komentarima o glifosatu i cijepljenju obilježena je jutrošnja saborska rasprava o izmjenama Zakona o provedbi uredbe EU-a o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa. U raspravu su se, među ostalima, uključili zastupnici Miro Bulj, Ivan Pernar i Stevo Culej. Počeo je Bulj, ističući da se 'tvari i smjese u Hrvatskoj se ne kontoliraju', pa ni opasni herbicid glifosat kojeg je Austrija zabranila dok 'ministrica poljoprivede Marija Vučković' tvrdi da nema dokaza da je ta tvar štetna i da neće zabraniti

'A tko kontrolira taj uvoz u Hrvatsku? Oni nama upakiraju svega i zbog toga imamo povećan broj tumora. Kako ćete vi stati tome u kraj? Europska unija razmatra da do 2023. potpuno zabrani glifosata, a što Hrvatska poduzima po tome? Apsolutno ništa. Ljudi su kroz uzgoj svinjetine hranjeni s tom smjesom, poglavito sojom. Tko zna šta ste vi nama spakirali u ovom paketu uredbi. U nas možete što hoćete. Da štitite zdravlje građana, prihvatili bi moj prijedlog zakona o zabrani glifosata, koji sam podnio prije dva mjeseca, ali je Vlada dala negativno mišljenje', kazao je Bulj.

Bulj je napomenuo da je glifosat i u SAD-u zabranjen jer su 'ljudi oboljeli', Austrija se oduprla Monsantu, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) već godinama također upozorava da je riječ o otrovnoj tvari.

Sutra je, kaže, sv. Ambrozije, dan zaštitnika pčelara i on će još jednom upozoriti javnost da glifosat ugrožava i ekološku proizvodnju meda i općenito ekološku površinu u RH.

'Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno njezina agencija za istraživanje o karcinomu, objavila je u ožujku 2015. da je glifosat vjerojatno kancerogen i to novija izučavanja ukazuju. Mreža ekoloških organizacija Prijatelji Zemlje Europe naručila je istraživanje koje je u Njemačkoj pokazalo da se tragovi glifosata nalaze u 44 posto uzoraka mokraće ljudi iz 18 europskih zemalja', obznanio je Bulj.

Bulj je replicirao da se opasne tvari i smjese u Hrvatskoj upotrebljavaju dok druge države to zabranjuju.

Zastupnik Vlatko Kopić (HDZ) naglasio je da ovaj zakonski prijedlog utvrđuje obvezu za industriju da razvrsta, označi i pakira opasne kemikalije prije stavljanja na tržište upravo s ciljem zaštite radnika, potrošača i okoliša. Prijedlog sadrži i prekršajne odredbe, pa se tako predviđa novčana kazna od 50.000 do 100.000 kuna za pravne osobe koje kao dobavljači ili daljnji korisnici ne dostave Hrvatskom zavodu za javno zdravstvu (HZJZ) sve potrebne informacije, ili ako dostave manjkave ili djelomično neistinite informacije.

Pesticidi zamijenjeni patkama

Ivan Kirin (HDZ) napomenuo je da Bulj uspoređuje štetnost GMO-a i pesticida, premda su 'pesticidi daleko štetniji, posebno oni koji iimaju dulje vrijeme raspada te se kumuliraju u tlu'.

'Glifosat je sigurno štetan i dokazan je Non-Hodgking kao posljedica dugog izlaganja gliofosfatu. Japan, Kina, Francuska i Iran pesticide su zamijenili sa patkama koje jedu kukce, korov i ne zagađuje se zemlja', otkrio je Kirin, na što mu je Bulj zahvalio i izrazio uvjerenje da će zbog razumijevanja on podržati i njegov prijedlog zakona o zabrani glifosata.

Zastupnik Ivan Pernar poručio je da postoje tvari koje su vrlo opasne, a pakiraju se u ampulama i uopće se posebno ne označavaju kao opasne, niti se upozorava one kojima se daju o čemu se radi.

'U sastavima cjepiva imate aluminijeve soli, a poznata je neurotoksičnost alumnija. Nažalost, nitko u ovoj zemlji, a problem je globalan, to ne dovodi u pitanju .Formaldehid je također otvorevan, a nalazi se u cjepivima. Kada bi netko progutao aluminij, on bi se izlučio iz organizma u većoj mjeri, ali kada date preko injekcije on ostaje u tijelu i ljudi stradavaju. Otrov se daje djeci u cjepivima - tu nema rasprave', kazao je Pernar.

On se slaže i da je glifosat otrov i to ne u maloj mjeri: 'radi se o smrtnim slučajevima, tisućama tužbi, već postoje pravomoćne presude'.

'Umjesto da ga vlada zabrani, dozvoljava trovanje našeg naroda. Ona je Vlada marionetska, u službi Bruxellesa, farmaceutske i kemijske industrije', poručio je Pernar.