SDP kreće u opoziv Divjak, HNS uvjeren da su koalicijski partneri na njihovoj strani

Klub zastupnika SDP-a donio je odluku da će pokrenut postupak opoziva ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, odgovor Vlade očekuju prije odlaska parlamenta na ustavnu stanku. Zapravo, žele vidjeti kako će se HDZ postaviti prema koalicijskom partneru HNS-u, iz kojeg su uvjereni da će dobiti podršku većeg partnera

'Klub zastupnika SDP-a pokrenut će proceduru za izglasavanja nepovjerenja ministrici obrazovanja i znanosti Blaženke Divjak i učinit ćemo to u tajmingu koji će predsjedniku Sabora omogućiti da tu raspravu stavi na dnevni red prije ustavne stanke. Namjeravamo, počevši već danas, u iduća tri dana prikupiti potpise za opoziv i onda se o tome može raspravljati na redovnoj sjednici do 15. prosinca', potvrdio je novinarima u Saboru šef SDP-ovog kluba Arsen Bauk.

No predsjednik Sabora ne mora to staviti na raspravu prije ustavne stanke, upozorili su novinari. 'Iz toga ćemo iščitati poruku – ili se boje rezultata glasanja ili još nisu odlučili kako će se postaviti. Ključno je očitovanje Vlade na naš zahtjev koja to mora napraviti u roku od osam dana i za nju nema ustavne stanke. Ako bi samo ministri u svom očitovanju govorili ono što su govorili u javnosti, onda bi Vlada sama prihvatila naš zahtjev', kazao je Bauk, dodavši da će potpise tražiti i od drugih oporbenih klubova, prvenstveno onih koji podržavaju Zorana Milanovića za predsjednika.