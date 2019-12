Ostojić zatražio očitovanje oko dva nigerijska studenta, za oporbu je slučaj 'sramota'

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zatražio je očitovanje policije o slučaju dva nigerijska studenta. Drugi članovi odbora čekaju dodatne informacije, no slučaj, ako se otkrije da je sve istina, nazivaju sramotom

Podsjetio je da je Odbor prije samo tjedan dana imao raspravu o stanju na granici i o Schengenu. 'Inzistiram da se uz hrvatske poštuju i europski zakoni. Tamo nigdje nemate situaciju da se nekoga pokupi u Čabru i bez postupka vrati u BiH. Ja prioritet dajem ljudskim pravima. Znam da imamo poteškoće, ali kada čujete slovenski podatak da je kroz našu nepropusnu granicu prošlo 14 tisuća ljudi samo u prošloj godini, a da su ih oni uhvatili, onda se pitate koliko je još ljudi prošlo kroz našu nepropusnu granicu', kazao je Ostojić.

Ostojić kaže da je Odbor zatražio i direktan nador postupanja na granici. 'Granicu možete čuvati na više načina, neki to rade sa žicom no žica nikada nije nikoga zaustavila nego su zaustavili represivni zakoni kakve primjerice imate u Mađarskoj, a to je tri godina za prelazak preko žive i pet godina ako je oštetite. Istina je sljedeća, da imamo jako dugu granicu s BiH, da imamo veliki priljev migranata i da Hrvatska treba zatražiti od Europske unije jednako postupanje. Europska unija zatvara oči, Frontex ne dolazi u Hrvatsku i ne provjerava što se događa, Europa se očito prešutno slaže s ovakvim načinom koji služi samo usporavanju, jer ako netko 40 puta pređe granicu to znači da ste ga vratili na isto mjesto', kaže Ostojić.

Drugi članovi odbora iz redova oporbe slučaj nazivaju sramotom. 'Ako je to istina, onda je to sramota. Prošli tjedan ste imali situaciju kada je zamjenica ministra unutarnjih poslova Terezija Gras negirala da se ikakvi incidenti događaju, na što je pučka pravobraniteljica argumentirano dokazivala da to nije baš tako. Ako se ovo desilo da dva sveučilištarca, dečki koji su došli ovdje zastupati svoju zemlju, onda je to velika sramota', poručila je Mostova Ines Strenja.

Ne smijemo zaboraviti svoju humanost, poručuje Strenja. 'Situacija u Vučjaku je katastrofalna, ali ne može Hrvatska jedina braniti Europu, pod cijenu svog Schengena. Imate i Grčku, koja je zemlja Schengena. Što se događa tamo? Nema te cijene koju mi moramo platiti da bi izgubili svoju humanost. Kad imate situaciju da su ljudi gladni i da ih se hvata po šumama kao životinje i postupa prema njima nehumano, mislim da ne smijemo više zatvarati oči. Hrvatska granica se treba sačuvati na drugi način', kazala je Strenja.

Slučaj je sramotan i za bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića, koji upozorava da se treba istražiti je li to istina. 'Ne znam detalje, trebam se upoznati sa situacijom', kazao je Orepić.

HDZ-ovi članovi odbora nisu imali komentara na slučaj dva nigerijska studenta.