Idući tjedan poremećaji u željezničkom prometu, HŽ uvodi posebnu regulaciju

Od petka 25. travnja u 8.20 sati do nedjelje 27. travnja 2025. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima: rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo, priopćili su iz Hrvatskih željeznica (HŽ)