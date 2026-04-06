IDF izvršio zračni napad kod škole s raseljenim Palestincima: Oni se sukobili s milicijom

Prije napada, neki Palestinci sukobili su se s pripadnicima milicije koju podržava Izrael, tvrdeći da su napali školu u pokušaju otmice nekih ljudi, rekli su liječnici i stanovnici. Usred sukoba, istočno od izbjegličkog kampa Magazi u središnjem Pojasu Gaze, izraelski dronovi ispalili su dvije rakete na to područje, ubivši najmanje 10 ljudi i ranivši nekoliko drugih, dodali su.

Još nije jasno koliko je točno civila ubijeno u tim napadima koji su pogodili gusto naseljeno naselje uglavnom raseljenih Palestinaca.

Ahmed al-Magazi koji je svjedočio napadima rekao je da su njihovo područje napali pripadnici milicije koju podržava Izrael, a koja djeluje na teritoriju uz područje koje kontroliraju izraelske snage, prije nego što su otvorili vatru. "Stanovnici su pokušali obraniti svoje domove, ali okupacijske su ih snage izravno ciljale", rekao je za Reuters.

Ranije u ponedjeljak, u izraelskom zračnom napadu ubijen je jedan Palestinac, a dijete je ranjeno dok su se u gradu Gazu kretali na motociklu, rekli su liječnici.

Liječnici su dodali i da su izraelske snage ubile još jednog Palestinca kada su otvorile vatru na vozilo u središnjoj Gazi, čime je broj poginulih u ponedjeljak porastao na najmanje 12.