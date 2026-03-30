Izrael donio kontroverzni zakon: Smrtna kazna primjenjivat će se samo na Palestince?

Prema nacrtu zakona, Palestinci koje vojni sudovi na okupiranim područjima osude za ubojstvo počinjeno kao čin terorizma dobili bi obveznu smrtnu kaznu.

Organizacije za ljudska prava i nekoliko europskih zemalja pozvali su na zaustavljanje te inicijative.

U međuvremenu, na civilnim sudovima u Izraelu, osoba osuđena za ubojstvo s terorističkim motivom i ciljem uništenja Države Izrael mogla bi, prema zakonu, biti osuđena ili na smrtnu kaznu ili na doživotni zatvor.

Nacrt zakona uvela je stranka Otzma Yehudit krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira.

Prijedlog zakona podržalo je 62 od 120 zastupnika u Knessetu u konačnom glasanju u ponedjeljak, uključujući premijera Benjamina Netanyahua. Protiv je glasalo 48 zastupnika, a ostali su bili suzdržani ili nisu bili prisutni na glasanju.