I učitelji će od jeseni moći raditi u vrtićima

Izmjenama Zakona o predškolskom odgoju bit će omogućeno da s djecom, umjesto odgojitelja, može raditi i učitelj, dok će se ravnatelj birati na mandat od pet godina i obvezno će morati imati visoku stručnu spremu, piše u subotu Večernji list

Djeca s teškoćama u razvoju moći će dobiti pomoćnika, a roditelj koji svoje dijete ne upiše u predškolu razloge za to morat će objasniti nadležnoj ustanovi socijalne skrbi. Ovo su neke od novosti predviđenih izmjenom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koje bi u saborsku proceduru trebale na jesen, a i prve konkretnije, nakon donošenja prvotnog zakona 1997. godine.

To je radi poboljšanja sustava, kažu u Vladi, ali i zato što je iz Europske unije stigla direktiva da se posebna pozornost posveti ranom i predškolskom odgoju djece, odnosno vrtićima i predškolama, koje je u Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. pohađalo gotovo 140 tisuća djece.

Nisu to, naravno, sva djeca, kao što se i ističe u prijedlogu zakona, jer za neku u ustanovama obrazovanja mjesta nema, u nekim lokalnim jedinicama one ne postoje, a neki roditelji su se za "čuvanja" snašli na druge načine. Ne nedostaje samo prostora, i odgojitelji su ti koji su deficitarni pa se novim zakonom predviđa i zapošljavanje učitelja na njihova mjesta. Morat će položiti "razliku" u svom obrazovanju, i to u roku od godine dana, a zapošljavati se odsad neće samo oni djelatnici koji imaju već položeni stručni ispit, već će ga moći "riješiti" dok već rade.