I Cipar se naoružava zbog prijetnje sa sjevera: Pogledajte što su naručili od Francuza

Umreženo precizno gađanje

Duljina vozila je otprilike 5,9 metara, širina 2,2 metra i visina 2,1 metar, borbena težina mu je do 11 tona, a nosivost do dvije tone. Pokretana dizelskim motorom od 215 do 265 konjskih snaga i opremljena krutim osovinama te ovjesom sa spiralnim oprugama, Sherpa može postići brzinu između 110 i 120 kilometara na sat te ima domet do 900 kilometara.

Platforma podržava modularne opcije naoružanja i nudi kompatibilnost sa sustavima kao što su minobacač Alakran kalibra 120 milimetara, spomenuti sustav Hornet i razne daljinski upravljane oružne stanice. Vozila Sherpa prodana su u više zemalja, uključujući Australiju, Egipat, Brazil, Indoneziju, Kuvajt, Francusku, Čile, Ganu, Indiju, Kosovo, Libanon, Meksiko, Maroko, Katar i Saudijsku Arabiju.