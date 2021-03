HŽ Infrastruktura o opasnoj dječjoj igri: Strogo je zabranjeno igrati se uz prugu

Iz HŽ Infrastrukture upozorili su u srijedu, potaknuti novinskim tekstom o opasnoj dječjoj igri uz prugu na riječkom području, da je strogo je zabranjeno igrati se uz prugu, na mostovima kojima ona prolazi, penjati se na stupove kontaktne mreže te dirati signalne ili druge uređaje uz prugu

Iz HŽ Infrastrukture pozivaju nastavnike i roditelje da djecu upozore na opasnosti koje prijete uz prugu, a na to ih je, kako ističu, potaknuo tekst u riječkome "Novom listu", objavljen pod naslovom "Stati što bliže uz prugu i čekati jureći vlak – izazov među riječkim učenicima".

Također ističu kako je strogo zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazicama neposredno uza nj i bacati kamenje na vlakove koji prolaze jer to može biti opasno i za one koji to čine i za putnike u vlaku.

Preko pruge se smije prelaziti samo na obilježenim mjestima, a važno je da djeca u školu krenu na vrijeme kako, zbog žurbe i nestrpljenja, ne bi neoprezno prelazila preko željezničko-cestovnih prijelaza.

Prije prelaska preko željezničke pruge obavezno trebaju stati i, uz poštovanje prometnih znakova i željezničke signalizacije, prugu prijeći tek kada se uvjere da im ne prijeti opasnost.

Ako je polubranik spušten, treba pričekati da se podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se da vlak ne nailazi.

Iz HŽ Infrastrukture navode da je zaustavni put vlaka i do 1500 metara, zbog čega ga strojovođa, nakon što na pruzi uoči automobil ili dijete, ne stigne zaustaviti na vrijeme. "Vlakovi su sve tiši pa se njihov dolazak ne čuje dok se ne nađu u blizini prijelaza. Zato nemojte nositi slušalice kada prelazite prugu", poručuje HŽ Infrastruktura i dodaje kako međunarodne statistike pokazuju da se nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima u čak 98 posto slučajeva događaju zato što sudionici u cestovnom prometu zanemaruju i ne poštuju prometne znakove i signalizaciju.

HŽ Infrastruktura više od 20 godina provodi edukativno-preventivnu akciju "Vlak je uvijek brži", namijenjenu djeci osnovnoškolskog uzrasta, vozačima i drugim sudionicima u cestovnome prometu, kojom ih se upozorava na opasnosti koje prijete prilikom neopreznoga prelaženja preko pruge ili boravka uz prugu, podsjeća HŽ Infrastruktura.

U "Novom listu" objavljeno je u srijedu da su djeca izložena opasnim izazovima s društvenih mreža te da osmišljavaju i vlastite opasne izazove. U tekstu se navodi i da se jedan od izazova s društvenih mreža sastoji u tome da dijete legne posred ceste i izmakne se neposredno uoči dolaska automobila, da je to tek posljednji u nizu opasnih i bizarnih izazova koji se šire društvenim mrežama te da na njih nisu imuni ni riječki osnovnoškolci.