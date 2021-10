Hudelist o preobrazbi iz ateista u vjernika, bliskom odnosu s Vučićem i glavnom uvjetu za pomirenje Hrvata i Srba

Novinar Darko Hudelist gostovao je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Govorio je, među ostalim, o tome kako je svojim pisanjem utjecao na izborne procese u Hrvatskoj, je li pomogao Aleksandru Vučiću da dođe na vlast u Srbiji, te kada će završiti svoju knjigu 'Hrvati i Srbi' koju piše već 16 godina

U uvodnom dijelu Hudelist je komentirao knjigu koju piše već 16 godina 'Hrvati i Srbi', rekao je da ju je od njega naručio Velimir Visković.

'Velimir je naručio projekt 'Raspad Jugoslavije' i zapravo s tim radnim naslovom krećem u to. Unajmio sam stan u središtu Beogradu i nije mi trebalo dugo da shvatim da tu knjigu ne mogu napisati za 2, 3, 4 godine, kako sam u prvi mah zamišljao, a da ni sam naslov 'Raspad Jugoslavije' nije bio 'to je to' jer je Jugoslavija prošla, ja nisam bio preveliki fan Jugoslavije i prirodnije mi je djelovalo da se knjiga zove 'Hrvati i Srbi' jer Jugoslavije nema niti će je ikad više biti, a Hrvati i Srbi će i dalje nastaviti živjeti jedni pored drugih sve dok ne nestanu kao narodi jednog dana', objasnio je u Nedjeljom u 2.

Knjiga je u zreloj fazi, dodao je, imao je neočekivano istraživanje ove godine i ako sve bude u redu, knjiga bi trebala izaći na jesen 2022. Na pitanje je li zadovoljan svojim životom i onime što je sve postigao, rekao je da 'ako ovu knjigu objavi onako kako je zamislio, onda je uspio u životu'. Misli da će knjiga biti kvalitetna, dobra i važna i zasjeniti sve što je do sada postigao.

Akter političkih zbivanja

Hudelist za sebe voli isticati da je postao akter političkih zbivanja, rekao je da Ivi Josipoviću pomagao u kampanji, zajedno su bili u tome od početka, a posjećivao ga je i na Pantovčaku. Tada je, kako kaže, primijetio da Josipović ne razumije previše hrvatsko-srpske odnose. Smatra da je krivo krenuo, krenuo je u proces pomirenja sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Naglasio je kako on godinama radi na toj temi, zna koliko je krvi proliveno, a Josipović i Tadić taj nerješivi problem rješavaju na večerama ili ručkovima, ispričavaju se jedan drugome i dijele glazbene CD-e. Josipoviću je savjetovao da se mani toga jer će u Srbiji doći do promjene vlasti, znao je da Aleksandar Vučić dolazi na vlast, kaže da je za to pripremao teren.