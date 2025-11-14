HUBOL predstavio svoje rješenje za reforme hitne medicine: 'Sustavno je zanemarivana'

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) predstavila je u petak nacrt reforme hitne medicine u kojem traži novi ustroj hitnih bolničkih prijema, jačanje kadrova te uvođenje beneficiranog staža, upozorivši da je sustav preopterećen i dugoročno neodrživ bez hitnih promjena.

Budući da je više od 70 posto specijalističkih radnih mjesta u hitnoj medicini nepopunjeno, HUBOL predlaže paket mjera za privlačenje i zadržavanje kadra: skraćivanje radnog tjedna s 40 na 32 sata, beneficirani radni staž, povećanje koeficijenata te redovitu edukaciju i mogućnosti subspecijalizacije. Naglašavaju i potrebu za većom sigurnošću zaposlenih, uključujući obveznu zaštitarsku službu i videonadzor te edukacije o deeskalaciji sukoba. Prijedlogom reforme hitne medicine želi se osigurati dostupniju, bržu i sigurniju skrb za pacijente te održivije uvjete rada za zdravstvene djelatnike, poručeno je na konferenciji za novinare na kojoj su prijedlog reforme predstavili predstavnici HUBOL-a i drugih zdrasvtvenih organizacija.

Predviđeno 110 specijalista, radi ih samo šest Predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit upozorila je da je stanje u hitnoj medicini „najuočljiviji simptom urušavanja sustava“. U dvanaest općih bolnica predviđeno je 110 specijalista hitne medicine, a radi tek šest. U pet KBC-ova i KB-ova predviđeno ih je još 110, no zaposleno je njih 15. „Takvi podaci pokazuju koliko su timovi preopterećeni i koliko je hitna medicina sustavno zanemarivana“, navela je. Reforma predviđa da se sadašnji OHBP-ovi preimenuju u Centre za hitnu medicinu (CHM), uz jedinstvenu trijažu, jasne protokole i učinkovitije upravljanje zbrinjavanjem pacijenata. Pacijenti kojima je potrebna hospitalizacija trebali bi biti zbrinuti unutar osam sati, dok bi opservacija bila ograničena na 24 sata.