HSP AS dao podršku Kolindi Grabar-Kitarović

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević na danas održanoj sjednici Predsjedništva stranke u Sisku donijela je odluku kako će na predstojećim izborima podržati Kolindu GrabarKitarović u utrci za drugi predsjednički mandat, priopćili su iz te stranke

'Tijekom proteklog mandata, unatoč tome što je Kolinda Grabar-Kitarović bila naša kandidatkinja, nerijetko smo se kao stranka razilazili u mišljenjima s Predsjednicom, no ne i u željama i stvarnim namjerama da Hrvatsku uistinu učinimo uspješnijom i prosperitetnijom. Upravo zbog toga, a imajući u vidu političke programe i ciljeve drugih kandidata, odluka da podržimo Kolindu Grabar-Kitarović i na ovim izborima za nas nedvojbeno predstavlja domoljubno, racionalno i pobjedničko opredjeljenje', poručuju u priopćenju.

U HSP-u AS Kolindu Grabar-Kitarović smatraju 'najkompetentnijom i najsposobnijom za provođenje nacionalnih politika koje su najbliže s političkim stavovima i djelovanjima HSP AS'.

No, za podršku aktualnoj predsjednici motiviralo ih je i nešto drugo. 'Isto tako, HSP AS u donošenju svoje odluke bio je i politički motiviran uklanjanjem bilo kakve mogućnosti koja bi i potencijalno dovela do ponovnog povratka na bilo koju razinu vlasti Zorana Milanovića i njegovih suradnika čije sjeme zasijanih ideoloških podjela, socijalnih nepravdi i ekonomski promašenih politika itekako osjetimo i danas, tri godine nakon što ga je hrvatski narod poslao u političku povijest. Takav mogući rasplet događaja nedvojbeno bi, na ovaj ili onaj način, na parlamentarnim izborima doveo i SDP što bi u takvoj kombinaciji trajno narušilo budućnost Hrvatske po mjeri hrvatskih domoljuba', zaključuju.