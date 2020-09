Hrvatski profesor s Oxforda otvoreno progovorio: Cjepivo protiv korone ne znači povratak u normalu, treba se pripremati za zimu

Profesor molekularne biologije s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan bio je gost Točke na tjedan N1 televizije. Govorio je o razvoju cjepiva, kao i aktualnoj borbi protiv pandemije koronavirusa. Upitan o tome što misli kako će se razvijati situacija s pandemijom koronavirusa ove jeseni, odgovara: "Teško je prognozirati, kako sam znanstvenik, uvijek se osvrćem na neke podatke. Sigurno će doći do drugog vala, tako da se trebamo pripremiti za jesen i zimu".

Ramadan kaže kako su prema njegovim saznanjima od devet različitih cjepiva tri u kliničkoj fazi. "To znači da su prošla kliničku fazu 1 i 2 i da su se pokazala relativno sigurna. Cjepiva koja su došla do faze 3 su relativno sigurna. S cjepivom na Oxfordu je bio mali problem jer smo imali jednu neželjenu pojavu kod jednog volontera u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na deset tisuća volontera koji su se cijepili, ako se pojavi jedna neželjena pojava i ako se to projicira na cijelo čovječanstvo, to može biti problem. Mislim da je dobro kod oxfordskog cjepiva jest da se sve radi transparentno i da se može doći do svih podataka", rekao je Ramadan za N1.

Ističe kako je cilj napraviti cjepivo koje prvenstveno neće biti štetno, a drugi cilj je da zaštiti čovječanstvo od koronavirusa. "Pretklinička istraživanja na različitim životinjama su se relativno pokazala dobra. Publicirani su znanstveni radovi koji su recenzirani od znanstvene zajednice. Od cjepiva je cilj stvoriti da se stvori imunitet koji bi nas štitio od virusa. To je glavna svrha cjepiva - da se zarazna bolest ne može širiti dalje", kazao je.