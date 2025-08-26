Hrvatski diplomati okupili se u Zagrebu, pogledajte tko je došao na svečano primanje

Ni svečano primanje nije prošlo bez poruka vezanih uz rotaciju veleposlanika, za koju je potreban dogovor Pantovčaka i Banskih dvora, navodi HRT.

'Drago mi je da smo krenuli s inicijalnim papirom. Drago mi je da je predsjednik Vlade podržao taj inicijalni prijedlog. Radi se o profesionalnim diplomatima, ljudima iz kuće, ili koji su u svakom slučaju vezani uz sustav, izravno ili neizravno. I drago mi je da smo o tome razgovarali i s predstavnikom, to je kolega Miljenić, i da ćemo nastaviti razgovarati kako bismo konačno definirali, konsolidirali listu', rekao je Grlić Radman.