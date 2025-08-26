Hrvatski diplomati okupili se u Zagrebu, pogledajte tko je došao na svečano primanje

Prvi dan ovogodišnje konferencije veleposlanika i konzula završio je svečanim primanjem na kojem su domaćini bili premijer Andrej Plenković i ministar Gordan Grlić Radman. Ondje su bili i strani veleposlanici u Hrvatskoj, brojni političari i dužnosnici koji su povezani s diplomacijom.
Ni svečano primanje nije prošlo bez poruka vezanih uz rotaciju veleposlanika, za koju je potreban dogovor Pantovčaka i Banskih dvora, navodi HRT.
'Drago mi je da smo krenuli s inicijalnim papirom. Drago mi je da je predsjednik Vlade podržao taj inicijalni prijedlog. Radi se o profesionalnim diplomatima, ljudima iz kuće, ili koji su u svakom slučaju vezani uz sustav, izravno ili neizravno. I drago mi je da smo o tome razgovarali i s predstavnikom, to je kolega Miljenić, i da ćemo nastaviti razgovarati kako bismo konačno definirali, konsolidirali listu', rekao je Grlić Radman.
'Nadam se da ćemo ovu rotaciju o kojoj je govorio ministar uspješno kompletirati, da ćemo malo osvježiti snage. Želim zahvaliti svim onim kolegama, poznajemo se dugi niz godina, više od 30-ak godina, koji će stjecajem okolnosti i vremena završiti svoju diplomatsku karijeru. Ovdje zaista odlazi jedan krug sjajnih hrvatskih diplomata koji su godinama pridonijeli aktivnom ostvarenju naših strateških, vanjsko-političkih ciljeva', rekao je Plenković.
Predstavnici Hrvatske u svijetu - veleposlanici, konzuli i vojni izaslanici, okupili su se na godišnjoj redovitoj konferenciji u Zagrebu. Utvrđivanje temljenih smjernica diplomatskog djelovanja u vrlo izazovnim međunarodnim odnosima - glavna je tema godišnje konferencije. Razgovaralo se i o sigurnosnim izazovima. No jedna od nepoznanica i dalje je kada će početi rotacija veleposlanika i ostalog diplomatskog osoblja o čemu još traju razgovori Vlade i Ureda predsjednika.