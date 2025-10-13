Trump sve okrenuo naglavačke: Zaobišao je zlatno pravilo pregovora na Bliskom istoku

Bio je to izvanredan dan, pun emocija i političke drame, no sve što smo vidjeli tek je prva faza Trumpova mirovnog plana – a u mnogočemu i ona lakša
Prva faza primirja između Hamasa i Izraela predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca, oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora, djelomično povlačenje izraelske vojske i povratak humanitarne pomoći u Gazu.
Gotovo sve je ispunjeno – iako je dio s pomoći još uvijek u tijeku.
Američki predjednik Donald Trump i njegov tim pritom su uspjeli zaobići jedno od zlatnih pravila pregovora na Bliskom istoku: nema djelomičnog sporazuma dok se ne postigne konačni dogovor. Oni su sve okrenuli naglavačke – najprije su tražili proboj u onome oko čega se može složiti odmah, a ostatak ostavili za kasnije, piše urednik vanjske politike na Sky Newsu Dominic Waghorn u svojoj analizi.
I to je, barem privremeno, uspjelo. Rezultat je dan spektakularnih postignuća, no cijena takvog pristupa je to što su najteži dijelovi jednostavno odgođeni – a sada polako dolaze na red.
Što slijedi: Razoružanje Hamasa, privremena uprava i međunarodne snage?
Među ključnim otvorenim pitanjima su što učiniti s Hamasom i treba li ga razoružati, kako stvoriti prijelaznu vlast koja bi upravljala Gazom te tko bi činio međunarodne mirovne snage koje bi jamčile sigurnost. Postoje i planovi za svojevrsno 'Vijeće za mir' na čijem čelu bi bio Donald Trump.
Ako u tim pregovorima dođe do pomaka, izraelska vojska trebala bi se povući još dalje, sve do uskog tampon-područja uz granicu s Gazom. Cilj je potom zadržati zamah i otvoriti put prema razgovorima o palestinskoj državnosti i rješenju s dvije države.
Trump je jasno dao do znanja da vjeruje kako je ovo tek početak. Nazvao je ovo 'povijesnom zorom novog Bliskog istoka' – a granice njegovih ambicija u ulozi mirotvorca zasad se ne vide.
Hoće li riječi postati stvarnost?
No da bi njegova diplomacija ispunila obećanja, moraju se ostvariti barem dva ključna elementa: sigurnosni mehanizam i prijelazna vlast u Gazi. Jer bez njih, u vakuum nakon povlačenja izraelske vojske vrlo lako bi se ponovno mogao ugurati Hamas - koji bi se prije ili kasnije mogao pregrupirati i vratiti na bojište.
Trump je u Šarm el-Šeiku okupio impresivnu koaliciju država koje su se, barem deklarativno, obvezale podržati njegov plan u 20 točaka. Sada ih mora uvjeriti da Palestincima ponude viziju budućnosti u koju doista mogu povjerovati. Bez toga, njegova ambiciozna retorika ostat će upravo to – samo retorika.