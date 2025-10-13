Trump sve okrenuo naglavačke: Zaobišao je zlatno pravilo pregovora na Bliskom istoku

Bio je to izvanredan dan, pun emocija i političke drame, no sve što smo vidjeli tek je prva faza Trumpova mirovnog plana – a u mnogočemu i ona lakša

Prva faza primirja između Hamasa i Izraela predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca, oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora, djelomično povlačenje izraelske vojske i povratak humanitarne pomoći u Gazu. Gotovo sve je ispunjeno – iako je dio s pomoći još uvijek u tijeku. Američki predjednik Donald Trump i njegov tim pritom su uspjeli zaobići jedno od zlatnih pravila pregovora na Bliskom istoku: nema djelomičnog sporazuma dok se ne postigne konačni dogovor. Oni su sve okrenuli naglavačke – najprije su tražili proboj u onome oko čega se može složiti odmah, a ostatak ostavili za kasnije, piše urednik vanjske politike na Sky Newsu Dominic Waghorn u svojoj analizi.

I to je, barem privremeno, uspjelo. Rezultat je dan spektakularnih postignuća, no cijena takvog pristupa je to što su najteži dijelovi jednostavno odgođeni – a sada polako dolaze na red. <<<<<<Tijek današnjih događaja na Bliskom istoku možete pratiti ovdje>>>>>> Što slijedi: Razoružanje Hamasa, privremena uprava i međunarodne snage? Među ključnim otvorenim pitanjima su što učiniti s Hamasom i treba li ga razoružati, kako stvoriti prijelaznu vlast koja bi upravljala Gazom te tko bi činio međunarodne mirovne snage koje bi jamčile sigurnost. Postoje i planovi za svojevrsno 'Vijeće za mir' na čijem čelu bi bio Donald Trump.

Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL



