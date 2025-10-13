potpisan sporazum

Trump sve okrenuo naglavačke: Zaobišao je zlatno pravilo pregovora na Bliskom istoku

I.V.

13.10.2025 u 20:56

Donald Trump/Benjamin Netanyahu/Pojas Gaze
Donald Trump/Benjamin Netanyahu/Pojas Gaze Izvor: Profimedia/EPA/montaža: Neven Bučević / Autor: EPA/MOHAMMED SABER/WILL OLIVER/Bruno Gori / ImageSource / Profimedia
Bionic
Reading

Bio je to izvanredan dan, pun emocija i političke drame, no sve što smo vidjeli tek je prva faza Trumpova mirovnog plana – a u mnogočemu i ona lakša

Prva faza primirja između Hamasa i Izraela predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca, oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora, djelomično povlačenje izraelske vojske i povratak humanitarne pomoći u Gazu.

Gotovo sve je ispunjeno – iako je dio s pomoći još uvijek u tijeku.

Američki predjednik Donald Trump i njegov tim pritom su uspjeli zaobići jedno od zlatnih pravila pregovora na Bliskom istoku: nema djelomičnog sporazuma dok se ne postigne konačni dogovor. Oni su sve okrenuli naglavačke – najprije su tražili proboj u onome oko čega se može složiti odmah, a ostatak ostavili za kasnije, piše urednik vanjske politike na Sky Newsu Dominic Waghorn u svojoj analizi.

vezane vijesti

I to je, barem privremeno, uspjelo. Rezultat je dan spektakularnih postignuća, no cijena takvog pristupa je to što su najteži dijelovi jednostavno odgođeni – a sada polako dolaze na red.

<<<<<<Tijek današnjih događaja na Bliskom istoku možete pratiti ovdje>>>>>>

Što slijedi: Razoružanje Hamasa, privremena uprava i međunarodne snage?

Među ključnim otvorenim pitanjima su što učiniti s Hamasom i treba li ga razoružati, kako stvoriti prijelaznu vlast koja bi upravljala Gazom te tko bi činio međunarodne mirovne snage koje bi jamčile sigurnost. Postoje i planovi za svojevrsno 'Vijeće za mir' na čijem čelu bi bio Donald Trump.

Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu
  • Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu
  • Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu
  • Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu
Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL

Ako u tim pregovorima dođe do pomaka, izraelska vojska trebala bi se povući još dalje, sve do uskog tampon-područja uz granicu s Gazom. Cilj je potom zadržati zamah i otvoriti put prema razgovorima o palestinskoj državnosti i rješenju s dvije države.

Trump je jasno dao do znanja da vjeruje kako je ovo tek početak. Nazvao je ovo 'povijesnom zorom novog Bliskog istoka' – a granice njegovih ambicija u ulozi mirotvorca zasad se ne vide.

Hoće li riječi postati stvarnost?

No da bi njegova diplomacija ispunila obećanja, moraju se ostvariti barem dva ključna elementa: sigurnosni mehanizam i prijelazna vlast u Gazi. Jer bez njih, u vakuum nakon povlačenja izraelske vojske vrlo lako bi se ponovno mogao ugurati Hamas - koji bi se prije ili kasnije mogao pregrupirati i vratiti na bojište.

Trump je u Šarm el-Šeiku okupio impresivnu koaliciju država koje su se, barem deklarativno, obvezale podržati njegov plan u 20 točaka. Sada ih mora uvjeriti da Palestincima ponude viziju budućnosti u koju doista mogu povjerovati. Bez toga, njegova ambiciozna retorika ostat će upravo to – samo retorika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
samit u egiptu

samit u egiptu

Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo će spriječiti Treći svjetski rat

  • 20:22

    Trump napušta Egipat i vraća se u Washington Donald Trump ukrcao se u Air Force One i vraća se u Washington DC nakon burna 24 sata. Američki predsjednik napušta Egipat nakon što je potpisao mirovni plan za Gazu u pratnji čelnika iz cijelog svijeta. Jutros je u izraelskom Knesetu održao govor, nekoliko sati nakon što je Hamas oslobodio 20 preostalih živih talaca kako je dogovoreno prema sporazumu.

  • 18:40

    Potpisan mirovni sporazum za Gazu Donald Trump prvi potpisuje mirovni plan za Gazu. Plan su potom potpisali egipatski vođa Abdel Fatah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. 'Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati', rekao je Trump dok je potpisivao dokument. 'Ovo je nevjerojatan dan za svijet', dodao je. Kaže da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku. Kako javlja Sky News, Trump se uoči potpisivanja mirovnog sporazuma pojedinačno obratio čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. 'On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene', rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: 'Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao'.  Trump je pozdravio 'vrlo važnu ulogu' koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini 'sposoban donijeti mir u našu regiju'.

  • 16:59

    Trump i ostali svjetski čelnici stigli u Egipat Američki predsjednik Donald Trump sletio je u poznato egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.  Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.  Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.  Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.  Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 
poticajna sredstva

poticajna sredstva

Država dodaje novac građanima koji uplaćuju u stambenu štednju: Poznat je iznos
s istočne strane

s istočne strane

Split dobiva novi ulaz u grad, evo kad bi trebao biti probijen tunel Kozjak

najpopularnije

Još vijesti