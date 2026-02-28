Vesela Mrđen Korać

Hrvatska veleposlanica u Izraelu: 'Stanje je ozbiljno'

Bi. S.

28.02.2026 u 16:35

Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana) Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
O situaciji na terenu izvijestila je hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać. Ondje je trenutačno oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Izraela

'Vojna intervencija se očekivala već nekoliko tjedana i ovog vikenda je bilo jasno da će doći do intervencije nakon što su pregovori u Ženevi završili tako da je predsjednik Donald Trump izrazio svoje nezadovoljstvo', rekla je veleposlanica Vesela Mrđen Korać za HRT.

Istaknula je kako su se sirene diljem Izraela oglasile jutros u 8:13, te ponovno u 10 sati i da su još uvijek u skloništu, već skoro dva sata.

'Svi letovi su otkazani, zračna luka je zatvorena i ostat će zatvorena. Od kopnenih prijelaza otvoreni su jedino kopneni prijelazi prema Egiptu, međutim sada nije moguće putovati preko Izraela do granice sa Egiptom, tako da u ovom trenutku hrvatski državljani koji su zatečeni u Izraelu, moraju tu i ostati i biti u skloništu dok se ne otvori mogućnost sigurnijeg izlaska', rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu.

