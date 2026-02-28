Hrvatska veleposlanica u Izraelu: 'Stanje je ozbiljno'

'Vojna intervencija se očekivala već nekoliko tjedana i ovog vikenda je bilo jasno da će doći do intervencije nakon što su pregovori u Ženevi završili tako da je predsjednik Donald Trump izrazio svoje nezadovoljstvo', rekla je veleposlanica Vesela Mrđen Korać za HRT .

Istaknula je kako su se sirene diljem Izraela oglasile jutros u 8:13, te ponovno u 10 sati i da su još uvijek u skloništu, već skoro dva sata.

'Svi letovi su otkazani, zračna luka je zatvorena i ostat će zatvorena. Od kopnenih prijelaza otvoreni su jedino kopneni prijelazi prema Egiptu, međutim sada nije moguće putovati preko Izraela do granice sa Egiptom, tako da u ovom trenutku hrvatski državljani koji su zatečeni u Izraelu, moraju tu i ostati i biti u skloništu dok se ne otvori mogućnost sigurnijeg izlaska', rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu.