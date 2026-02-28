Posljedice sukoba s Iranom: SAD pozvao svoje državljane da napuste Libanon

Sjedinjene Američke Države pozvale su u subotu svoje državljane da napuste Libanon dok su komercijalni letovi još dostupni te su zamolile Amerikance da ne putuju u tu bliskoistočnu zemlju, koja strahuje od posljedica sukoba s Iranom
'State Department poziva američke državljane da napuste Libanon dok su još dostupne komercijalne opcije', objavilo je američko veleposlanstvo u Libanonu na X-u. Također su poručili Amerikancima da ne putuju u Libanon.
Međunarodna zračna luka u Bejrutu i dalje je otvorena, ali mnogi su letovi otkazani.
Letove za i iz Libanona već su otkazali Lufthansa, Air France, nizozemski KLM i Turkish Airlines, nakon što su Sjedinjene Države i Izrael u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku, a Iran uzvratio napadima na Izrael i na nekoliko saveznika Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu koji su domaćini američkih baza.američke ciljeve u regiji.