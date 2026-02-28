Posljedice sukoba s Iranom: SAD pozvao svoje državljane da napuste Libanon

'State Department poziva američke državljane da napuste Libanon dok su još dostupne komercijalne opcije', objavilo je američko veleposlanstvo u Libanonu na X-u. Također su poručili Amerikancima da ne putuju u Libanon.

Međunarodna zračna luka u Bejrutu i dalje je otvorena, ali mnogi su letovi otkazani.