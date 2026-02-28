BiH spremna na povećanje zračnog prometa zbog rata na Bliskom Istoku

Po priopćenju BHANSA-e od subote oni stalno prate razvoj situacije u koordinaciji sa susjednim kontrolama leta, te su u agenciji spremni za prilagodbu povećanog opterećenja.

Zbog sigurnosne situacije i zatvaranja zračnih prostora u dijelovima regije Bliskog istoka , dio međunarodnih zrakoplovnih kompanija koristi zamjenske pravc e, što rezultira povećanim tranzitnim prometom preko jugoistočne Europe, uključujući i zračni prostor Bosne i Hercegovine.

'Sigurnost zračnog prometa ostaje naš apsolutni prioritet. BHANSA je operativno spremna odgovoriti na povećan obujam tranzitnog prometa kroz zračni prostor Bosne i Hercegovine uslijed preusmjeravanja letova, te ćemo u koordinaciji s relevantnim međunarodnim partnerima poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost, stabilnost i protočnost zračnog prometa', izjavio je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Više međunarodnih zrakoplovnih kompanija – uključujući Aegean, Air France, KLM, British Airways, Iberia, LOT, Lufthansa, Norwegian, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Virgin, Qatar Airways i Wizz Air – privremeno je obustavilo ili otkazalo letove prema Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Siriji, Iraku, Iranu, Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Izraelu.