U napadima ubijeni iranski ministar obrane i šef garde

Bi. S. / Hina

28.02.2026 u 16:00

Napad na Iran
Napad na Iran Izvor: Profimedia/EPA/X / Autor: ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Mahsa/MEI / Sipa Press
Iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpour vjerojatno su ubijeni u izraelskim napadima, rekao je izvor upoznat s operacijama izraelske vojske i jedan regionalni izvor

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istok. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

Ta je operacija 'potpuno drugačijeg opsega' od prethodnog napada koji je Izrael pokrenuo u lipnju 2025., rekao je izraelski načelnik glavnog stožera.

'Sudjelujemo u operaciji koja se odvija u potpuno drugačijem opsegu, složenijem i kompliciranijem. Znam da su pripreme bile kratke, ali intenzivne i nevjerojatno temeljite', rekao je general-pukovnik Eyal Zamir u videu koji je objavila vojska, a koji ga prikazuje s drugim generalima u zapovjednom centru.

Više od 20 pokrajina od 31 koliko ih ima u Iranu je pogođeno napadima.

'Do sada je više od 20 provincija pogođeno napadima', rekao je glasnogovornik Mojtaba Khaledi.

FOTO/VIDEO Trump i Netanyahu razgovarali, nastavljaju se napadi: Ubijeni iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde?
VIDEO Pogledajte snimke napada na Teheran
Iran nije bespomoćan: Mogu ozbiljno nauditi Amerikancima, ali i izazvati globalni kaos

