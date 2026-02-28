U napadima ubijeni iranski ministar obrane i šef garde

Ta je operacija 'potpuno drugačijeg opsega' od prethodnog napada koji je Izrael pokrenuo u lipnju 2025., rekao je izraelski načelnik glavnog stožera.

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istok. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

'Sudjelujemo u operaciji koja se odvija u potpuno drugačijem opsegu, složenijem i kompliciranijem. Znam da su pripreme bile kratke, ali intenzivne i nevjerojatno temeljite', rekao je general-pukovnik Eyal Zamir u videu koji je objavila vojska, a koji ga prikazuje s drugim generalima u zapovjednom centru.

Više od 20 pokrajina od 31 koliko ih ima u Iranu je pogođeno napadima.

'Do sada je više od 20 provincija pogođeno napadima', rekao je glasnogovornik Mojtaba Khaledi.