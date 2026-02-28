zahuktava se

Izrael i Teheran objavili da provode novi vala napada

28.02.2026 u 16:59

Izraelska vojska objavila je subotu poslije podne da izvodi nove napade na Iran u kojima su cilj raketni lanseri, u okviru svog zajedničkog udara sa SAD-om na Iran, dok je Teheran također objavio da provodi novi val napada na američke ciljeve u regiji

Izraelske zračne snage 'započele su prelete i trenutno napadaju lansere raketa u Iranu kako bi spriječile prijetnju prema Državi Izrael', navodi se u kratkom vojnom priopćenju.

Gotovo istovremeno Iran je objavio da je pokrenuo novi raketni val na američke baze u Zaljevu kao odgovor na izraelske i američke napade na Islamsku Republiku, izvijestila je državna televizija.

Čuvari revolucije 'pokrenuli su novi val raketnih udara na američke baze', objavila je televizijska postaja, pozivajući se na ideološku vojsku Islamske Republike.

