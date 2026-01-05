lidija kos-stanišić

Hrvatska stručnjakinja: Trumpova intervencija u Venezueli je opravdana

I.V.

05.01.2026 u 23:01

Stručnjakinja za Latinsku Ameriku prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu govorila je u Dnevniku HTV-a o stanju u Venezueli

Govoreći o 13-godišnjoj vladavini Nicolasa Madura Venezuelom, prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić rekla je da se razveselila kada je čula da je Maduro svrgnut s vlasti.

'Svjesna sam činjenice upitnosti opravdanosti u skladu s međunarodnim pravom, ali s obzirom na to da je to osoba koja nije omogućila svojim građanima da demokratskim načinom i svim raspoloživim sredstvima smijene vlast, gotovo da drugo nije bilo moguće', kazala je u Dnevniku HRT-a.

Smatra da je intervencija bila ispravna.

'Maduro je u 13 godina vladavine znatno osiromašio Venezuelu te je lažirao više predsjedničkih i parlamentarnih izbora, s time da za izbore 2024. imamo i materijalne dokaze. U državi je vladala velika gospodarska kriza, a građani nisu imali osnovne životne namirnice, dok je privreda socijalističko-komunističkog tipa bila upravljana od strane vojske koja je upravljala strateškim resursima, među ostalim i naftom', navodi.

Profesorica Kos-Stanišić optimistična je kada govori o tome što će američka intervencija donijeti narodu Venezuele.

'Nadam se da razdoblje dugotrajne nestabilnosti neće dugo trajati. Vjerujem da je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s određenim "igračima" unutar same Venezuele kako bi taj tijek prvo liberalizacije, a zatim tranzicije tekao', rekla je.

Trump je pronašao osobu za koju misli da bi se s njom mogao dogovoriti. To je potpredsjednica, odnosno sada već predsjednica Venezuele, Delcy Rodríguez.

'Imam osjećaj da u stvarnosti trenutačno Venezuelom vladaju tri osobe starog režima, uz Rodríguez i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello i ministar obrane Vladimir Padrino', kaže.

S obzirom na to da opozicija trenutačno ne upravlja ni vojskom, ni policijom, ni ekonomijom, to je realna situacija, smatra.

Govoreći o Trumpovim prijetnjama Kolumbiji, Kubi, Meksiku i jesu li to ostvarive prijetnje ili samo dio "folklora" u ovoj situaciji, Kos-Stanišić kaže da je to "dio folklora", ali koji je u stvarnosti uzdrmao dio Latinske Amerike i unio strah.

