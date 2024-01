Hrvatska propustila potporu za veliki energetski projekt

“Nadali smo se da će godina završiti natječajem za tržišnu premiju, mehanizmom poticanja obnovljivih izvora energije, koji proizlazi iz programa potpore koji je donesen još 2021. godine. Nije došlo do te odluke, unatoč nizu sastanaka. Ministarstvo je odlučilo ne raspisati natječaj”, razočaran je Domac.

“To je priča koja traje još od jeseni. Prema informacijama koje imam, HROTE je imala gotov natječaj još u listopadu. Loša komunikacija HROTE-a i ministarstva je trajala do zadnjeg dana prošle godine i njome je obilježen mandat prošlog ministra gospodarstva. Je li problem nekompetencija ili nerad? Bilo je priča da se nije željelo izaći ususret nekim poduzetnicima koji su htjeli ulagati u geotermalne izvore, kao i da se želi zakočiti natječaj kako bi neki drugi poduzetnici došli do spremnih projekata. Vjerojatno je istina u sredini i vjerojatno su svi ti razlozi doveli do toga, ali rezultat je loš za Republiku Hrvatsku”, kazao je.

Zatim je objasnio što točno podrazumijeva natječaj za dodjelu tržišne premije: “Model tržišne premije je model gdje se proizvođačima energije i investitorima osigurava garancija isplativosti. To je mehanizam da se osiguraju investicije. Oni potencijalno, iz naknade za emisije i obnovljive izvore energije, mogu dobiti razliku između tržišne i proizvodne cijene. Onog časa kada tržišna cijena padne, ako je proizvodna viša, proizvođači se biraju po natječaju. Ovisno o tržišnoj cijeni, oni dobivaju li ne dobivaju naknadu. 2019. smo ušli u taj proces, a 2021., tek u 12. mjesecu smo donijeli taj program potpore i zbog toga smo ga već 2021. propustili. Ukupno je u programu potpore bilo predviđeno da ćemo na taj način podržati preko 2000 megavata obnovljivih izvora energije. Na kraju je bio samo jedan natječaj u 2022. i nešto malo više od 100 megavata je ušlo u program potpore. Nismo iskoristili program potpore odoren od strane Europske komisije u iznosu od preko 900 milijuna eura.”

U prijevodu, propustili smo potaknuti ulaganje u više od dvije NE Krško koje bi stvarale električnu energiju iz održivih izvora. “I stvarale električnu energiju po povoljnoj cijeni koja se ne bi trebala uvoziti”, dodao je Domac.

Postavlja se pitanje zašto je sa stajališta države poželjno poticati ovakve projekte, iako su ovi tradicionalni tržišno isplativiji. “Nemamo dovoljno vlastite energije. U jednom času kada dođe do stani-pani situacije, i solidarnost i tržišna načela padaju u vodu i svi se drže onoga što imaju. Želimo vlastite izvore energije koji su unutar granica Republike Hrvatske, po mogućnosti da budemo energetski neovisni i da izvozimo zelenu energiju”, objasnio je.

Upitan koliko ima pouzdanja u stručnost ministra Habijana, odgovara: “Ne mislim da ministar mora biti stručnjak u resoru, ali mora uvažavati struku i moći birati vlastite suradnike i stvoriti tim koji će dovesti do promjene koja je potrebna.”