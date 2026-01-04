Hrvati zapeli na jemenskom otoku: 'Svi letovi su ukinuti, situacija je neizvjesna'

Zbog toga je u Jemenu zaustavljen sav zračni promet. Hrvati, koji su ondje stigli u turističkom aranžmanu , održavaju kontakt s veleposlanstvom u Egiptu, iz kojeg poručuju da su okolnosti otežane, ali da pomoć neće izostati.

Skupina od šest Hrvata zapela je na otoku Sokotra u Arapskom moru, koji pripada Jemenu , javlja HRT . Tu državu, pak, potresa novi sukob, jer koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvodi zračne napade na separatiste .

"Trenutno se nalazimo na Sokotri, otoku koji pripada Jemenu i došli smo tu u sklopu turističkog aranžmana s jednom otočkom agencijom te smo se 2. siječnja trebali vratiti kući. Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku.



Naša ambasada se isto uključila u rješavanje situacije kako bi skupila informacije da se pokušamo čim prije sigurno vratiti kući, a lokalno stanovništvo je pokazalo pravu gostoljubivost u takvim izvanrednim situacijama i pomogli nam da se snađemo na otoku, pronašli nam smještaj", otkrila je Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba koja se nalazi u Jemenu.