Hrvati vjerni HZZO-u: Tri su razloga zašto nisu raskinuli skuplje dopunsko osiguranje

Početkom godine HZZO je najavio poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja s 9,29 na 15 eura mjesečno. Očekivalo se tada da će veliki broj osiguranika prijeći privatnim osiguravateljima koji su u to vrijeme nudili dodatne jeftinije pogodnosti.

No, to se nije dogodilo. Naime, policu dopunskog zdravstvenog osiguranja je kod HZZO-a otkazalo svega oko jedan posto korisnika. Štoviše, dio njih se nakon nekog vremena vratio pa je zabilježen i rast broja polica, iako to više nije najpovoljnija opcija.

"Unatoč promjeni cijene, u dopunskom osiguranju koje nudi HZZO naglasak je na kvaliteti, dostupnosti i opsegu zdravstvenih usluga koje se nisu mijenjali. Sustav će se i dalje temeljiti na načelima solidarnosti i jednakosti, što podrazumijeva da svi osiguranici, bez obzira na dob ili zdravstveno stanje, imaju jednaka prava uz istu cijenu police. Na taj način osigurava se da i mlađi i stariji, bolesni i zdravi, solidarno sudjeluju u financiranju zdravstvene zaštite, čime se održava dostupnost sustava za sve kategorije osiguranika", poručuju iz HZZO-a za Novi list.