Hrvat prošao granicom Nepala netom prije katastrofe: 'Vodiču su poginula dva prijatelja...'

"Naš turistički vodič s tibetanske strane, koji nas je ostavio na granici, kaže da se stigao vratiti natrag u Lhasu dan prije tragedije, u kojoj su poginula dva njegova prijatelja za koje sigurno zna", ispričao je Pomper za Večernji .

Iako MVEP navodi kako u Nepalu nema Hrvata s prijavljenim boravkom ili privremenim odlaskom , na graničnom prijelazu Gyirong-Rasuwa se samo 48 sati prije katastrofe nalazio Hrvat , Andrija Pomper .

Bujice na granici Nepala i Kine odnijele su najmanje 95 života, dok spasilačke službe tragaju za 403 osobe. Vodeni val izazvan odronom kamenja i leda nakon potresa u području Himalaja pogodio je brojna sela i gradove uzduž granice, koja je popularna među stranim turistima.

Turisti i hodočasnici

S njime su prema Kathmanduu putovala i dvojica britanskih turista. Za 120 kilometara trebalo im je 13 sati.

"Kroz razgovor sam saznao da naš vozač svakodnevno vozi turiste od Kathmandua do granice i natrag, bez dana prekida već 20 godina. Sudbina našeg vozača, koji ujedno ima i prijatelja koji radi u Hrvatskoj, ostala mi je nepoznata", dodao je.



Prijelaz Gyirong-Rasuwa je iznimno prometan, jer ondje, osim turista, prolaze i hodočasnici. "Prema priči tibetanskog vodiča, granica je svakog dana krcata turistima. Najviše je nepalskih i indijskih turista koji tuda prolaze na hodočašću do planine Kailash u Tibetu i jezera Manosovar, koji su sveti i za budiste i za hinduiste. Kada sam prelazio granicu, čekao sam u redu na carini iza grupe od oko 100 indijskih turista koji su se vraćali s hodočašća", opisao je Pomper.



Nikako do informacija

Nakon što je došao u Kathmandu, on nije znao što se dogodilo na području kojim je prošao. "Na dan kada se dogodila tragedija dugo nisam znao što se dogodilo, već mi je samo bilo čudno što su nad Kathmanduom cijeli dan letjeli brojni helikopteri", ispričao je.

Posljedice odrona i bujica na granici Nepala i Kine vidljivi su iz svemira, a stručnjaci upozoravaju da bi mogao uslijediti i drugi val bujica.

