Ima li Hrvata među poginulima u Nepalu? MVEP provjerava je li netko stradao u poplavama

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama koje su odnijele desetine života na granici Indiji i Nepala, priopćeno je u srijedu

Najmanje je 31 osoba izgubila život, a 384 ih se smatraju nestalima, uključujući gotovo 300 stranaca, nakon razornih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu.

"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP, dodavši da će o svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti javnost.

Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia







Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia