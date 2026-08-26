katastrofa u aziji

Ima li Hrvata među poginulima u Nepalu? MVEP provjerava je li netko stradao u poplavama

M.Da./Hina

26.08.2026 u 16:11

Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia
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Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama koje su odnijele desetine života na granici Indiji i Nepala, priopćeno je u srijedu

Najmanje je 31 osoba izgubila život, a 384 ih se smatraju nestalima, uključujući gotovo 300 stranaca, nakon razornih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu.

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"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP, dodavši da će o svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti javnost.

Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
  • Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

MVEP dodaje da u Nepalu nema nijednog hrvatskog državljanina s prijavljenim boravištem ili privremenim odlaskom, dok izdvojeno za Tibet, pošto nije samostalna država, o tome nema podataka.

U Kini 116 hrvatskih državljana ima prijavljeno prebivalište, a 51 privremeni odlazak.

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