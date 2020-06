HRejting predviđa: Evo kako glavni izborni igrači stoje u jednoj od slavonskih, a kako u zagrebačkim izbornim jedinicama

HRT je objavio novi HR rejting - istraživanje preferencija birača koje je za tu televiziju provela agencija Promocija plus. Riječ je o prvoj velikoj anketi po izbornim jedinicama koja je provedena od 14. do 22. lipnja. Uzorak je 6 tisuća ispitanika, a maksimalna pogreška po izbornoj jedinici je +/- četiri posto. Večeras su objavili rezultate za 5., 6. i 7 izbornu jedinicu

Šansu za ulazak u Sabor preko 5. izborne jedinice ima još Most koji je trenutačno na 4,4%.

Za onaj jedan preostali, takozvani rubni mandat bore se tri liste (HDZ, Restart, Most), a najbliža mu je prema HRejtingu SDP-ova koalicija.

Prema D'Hondtovoj metodi preračunavanja glasova u mandate, 5 zastupnika imat će Restart, 4 HDZ, 2 koalicija oko Domovinskog pokreta i jedan Most. Za još dva takozvana rubna mandata bore se 4 liste (Restart, HDZ, DP, Možemo), ali najveću anketnu šansu da ih podijele imaju Restart i HDZ.

Napeta i poprilično neizvjesna utrka kroz jedinicu koja se prostire dijelovima Zagrebačke i Primorsko-goranske županije, cijelom Karlovačkom sve do južnog dijela Zagreba. Tu je razlika između vodećeg Restarta i drugoplasiranog HDZ-a samo 2,2%. Restart osvaja 28,6, HDZ 26,4%.

Najbliže su pragu u 7. izbornoj jedinici stranke oko platforme Možemo. Trenutačno su na 4,6%. Anketa potpuno iz igre za mandat ne isključuje ni Most (4,2%) ni koaliciju okupljenu oko Živog zida (4,0%) iako su ispod 4 i pol posto.

Pretvaranjem navedenih postotaka u mandate, dolazi se do 12 fiksnih. Po pet ih uzimaju Restart i HDZ, a dva su Škorina. Ona su dva još preostala mandata - rubna i na dohvatu čak pet lista (Restart, Možemo, HDZ, Most, ŽZ). No računica prema D'Hondtu pokazuje da su mu najbliže Restart i savez na platformi Možemo, predvođen Radom Borić.