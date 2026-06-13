Hrebak: 'Izaći ćemo jači iz ove mini afere'

'Zaštita prava manjina i svih onih koji su u hrvatskom društvu na marginama identitet je HSLS-a od samih početaka i tako će biti i ubuduće', poručio je. Na pitanje je li problem bio sadržaj Budišinih kritika ili činjenica da ih je javno iznio, Hrebak je odgovorio kako su različita mišljenja u stranci dobrodošla, ali da postoje vrijeme i mjesto za njihovo iznošenje.

Govoreći o odnosu sa svojim dosadašnjim zamjenikom Mirkom Budišom, Hrebak je rekao da su surađivali korektno, ali je naglasio kako HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti, donosi Dnevnik HRT-a .

'Njegovo je pravo imati drugačije mišljenje, ali nije dobro na ovakav način raditi štetu stranci. Drago mi je da smo danas pokazali jedinstvo', rekao je.

'Dobio sam jednoglasnu podršku'

Hrebak tvrdi da su posljednji događaji pokazali kako HSLS nije podijeljen, unatoč medijskim špekulacijama. 'Osobno sam dobio jednoglasnu podršku za nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. Danas smo zatvorili sve špekulacije da se HSLS dijeli, istaknuo je. Dodao je kako vjeruje da stranka iz cijele situacije može izaći jača.

'Vjerujem da kao stranka možemo izaći jači iz ove mini afere', rekao je.

Ostavka u Zagrebu ne mijenja smjer stranke

Komentirajući ostavku predsjednice zagrebačkog HSLS-a koja je napustila Predsjedništvo stranke, ali ne i čelnu poziciju zagrebačke organizacije, Hrebak je rekao da poštuje njezinu odluku.

'To je pravo jedne osobe i ja to akceptiram. Međutim, danas sam dobio jednoglasnu podršku Predsjedništva', kazao je. Naglasio je da HSLS ulazi u razdoblje generacijske obnove te da stranka ne smije ovisiti o jednom čovjeku.

U prvi plan dolaze nova lica

Posebno je istaknuo novu zamjenicu predsjednika Ladu Terzić te Valentinu Čanadžiju, najmlađu gradonačelnicu u Hrvatskoj, koja je izabrana u Predsjedništvo stranke.

'Nije samo Dario Hrebak HSLS. Mladim ljudima treba dati priliku i danas smo to učinili', rekao je. Podsjetio je i da HSLS ima dva mlada državna tajnika, Nevenku Lastrić Đurić i Gorana Romeka.

'Ne idemo ulijevo, mi smo liberali'

Na tvrdnje da HSLS skreće prema ljevici, Hrebak je odgovorio da je riječ o etiketi koja se liberalima često lijepi. 'Kada uzmete najbolje od lijevog i najbolje od desnog, to vam je HSLS. To su liberali', rekao je. Dodao je da se stranka obraća građanima koji žele racionalnu i umjerenu politiku.

'Ne želimo zastupati samo polovicu društva. Želimo zastupati one koji žele razmišljati liberalno, građanski i razumno', poručio je.

Nevenka Lastrić Đurić među favoritima za budućnost HSLS-a

Na kraju razgovora Hrebak nije skrivao da među mlađim kadrovima vidi potencijal za buduće vodstvo stranke. ' HSLS-u trebaju osvježenja, a Nevenka Lastrić Đurić s drugim mladim kolegama pravo je osvježenje HSLS-a, zaključio je predsjednik stranke u središnjem Dnevniku HRT-a.